Inhalt Seite 1 — Mallorcinische Abenteuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kai Hermann

Gedämpfte Musik soll furchtsam-erregte Luftfracht beruhigen. Die Boeing 727 hebt sich von der Rollbahn, stößt durch graue Regenwolken über Hamburg, schwebt nach nicht einmal zwei Stunden aus makellos blauem Himmel hinab zur Trauminsel des deutschen Massentourismus: bizarre Felsen, Olivenhaine, Strandbuchten, graue Fischerkaten, schneeweiße Hochhäuser, Windmühlen – Mallorca. Vergessen sind Anweisungen zum Gebrauch von Sauerstoffmasken und Schwimmwesten. Die Musik aus den Lautsprechern klingt fröhlicher. Und während von den Tragflächen zu Eis gewordener Hamburger Regen tropft, betritt eine auf Sieg gestimmte Invasionstruppe mallorcinischen Boden. Die nächste Chartermaschine landet zwei Minuten später. Düsseldorfer stoßen zu den Hanseaten. Bayrische Landsleute warten schon. Sie irren über Europas meistangeflogenen Flugplatz, entzünden Zigaretten unter tankenden Flugzeugen, suchen Ausgänge, finden schließlich eine Baracke, in der Tausende unter der Sonne in orientalischem Fatalismus auf verspäteten Heimtransport harren. Deutsche Stämme vereint durchbrechen die Paßkontrolle, die letzte Barriere vor dem von großen Reiseunternehmen der Bundesrepublik (Touropa, Scharnow, Tigges, Hummel, Neckermann) geplanten Ferienglück. Sie alle, alle sind dabei. Ein schnurrbärtiges Männchen treibt sie mit energischem Wortschwall mühelos hinter die Gitter zurück.

Die Mallorciner sind in ihrer turbulenten Geschichte mit vielen Eindringlingen fertig geworden. Mallorcinische Geschichte ist die Geschichte von Invasionen. Phönizier und Karthager, Griechen und Römer, Byzantiner und Araber, Franzosen und Spanier kamen nach Mallorca, siegten und unterjochten, brachten Wohlstand ins Land und Verfall. Kaum ein Fleckchen Boden auf der "Insel des Friedens", das nicht berühmtes Schlachtfeld ist.

1965 kommen die Deutschen, um die Vormachtsstellung der Engländer zu brechen. Es wird ihnen gelingen. Wenn nicht schon in diesem Jahr, dann spätestens im kommenden. 1950 kamen 229 Deutsche nach Mallorca, 1955 schon 15 000, 1964 waren es 150 000 und im laufenden Kalenderjahr rechnen Experten mit über 200 000 bundesrepublikanischen Touristen. Die modernen Invasoren kommen nicht in Galeeren, sondern in Chartermaschinen des Condor-Flugdienstes und der Südflug. Die modernen Mallorciner schlagen Schlachten Tag und Nacht auf ihrem Flugplatz mit dem klingenden Namen San San Juan. Sie verlieren mit mallorcinischer Grandezza.

Jede Flugreise nach Mallorca beginnt und endet mit dem atemberaubenden Abenteuer auf dem Aeroporte Son San Juan. Über 20 000 Flugzeuge starten hier jetzt jährlich – und Saison ist hier neuerdings das ganze Jahr. Beinahe eine Million Touristen werden in diesem Jahr für eine Flughafengebühr von 50 Peseten durch die Baracken von Son San Juan geschleust werden: der schützende Reiseleiter bleibt zurück oder erwartet sie hinter den Zollschranken. Allein unter Tausenden von Leidensgenossen ist der Fluggast, keine Anzeigetafel, die ihm den oft verspäteten Start ihrer Maschine verraten könnte, auf einen schlechtverständlichen Lautsprecher angewiesen, glücklich, wenn die teuren Erfrischungsstände geöffnet sind.

Die Insel ist zu schnell gewachsen, sie scheint es noch immer viel zu eilig mit der Expansion zu haben. Der Ausbau des Flughafens wird seit Jahren geplant, Hotels werden gebaut: Jeden zweiten Tag ist ein Neubau schlüsselfertig. Urbanización heißt das Zauberwort. Und gebaut wird überall – an noch unerschlossenen paradiesischen Buchten im Westen, in den traditionsreichen Badeorten um Palma, deren schmale Strandstreifen schon längst keinen Platz für Sonnenhungrige mehr haben, an den schönsten und scheußlichsten Plätzen der vielseitigen Insel. Die Touristen kommen und viele kommen immer wieder. Neuerdings sind es jährlich 100 000 mehr – bisher. Die Planierraupen arbeiten von Dämmerung zu Dämmerung, wenn’s ganz eilig ist unter Scheinwerfern, und verwandeln Pinienhaine in Mondlandschaften. Kaum eine Postkarte, die noch stimmt. Die Prospekte, die für Hotelpaläste in unberührter Mittelmeereinsamkeit werben, lügen oft. Meist ohne bösen Willen. Denn so schnell wie Mallorcas Maurer arbeiten, können Prospekte kaum neuaufgelegt werden.

1950 kamen 100 000 Ausländer auf die Insel, und nun sind es 1 000 000. Ohne Zahlen und ohne Superlative kann man nicht über Mallorca berichten. Vieles ist einmalig in der mallorcinischen Geschichte. Der Touristen-Boom ganz bestimmt. Eine ähnliche Entwicklung hat kein Ort an spanischer oder italienischer Küste erlebt. Die Rekorde halten die Deutschen. Und das soll immer so weiter gehen.