Von Wolfgang Krüger

Wenn man den Kommentaren einiger deutscher Zeitungen glauben will, dann steht die Bundesrepublik am Vorabend eines gesellschaftlichen Umsturzes. Die Gewerkschaften formierten sich, so war es in der "Welt" zu lesen, zu einem Generalangriff auf die freie unternehmerische Wirtschaft, dessen letztes Ziel "der Übergang der wirtschaftlichen Macht auf ein gewaltiges Gewerkschaftskartell" sei. Der "Industriekurier" gar läßt vor dem geistigen Auge seiner erbauten Leser die Silhouetten von Kasernen und Zuchthäusern (!) entstehen, um die verheerenden Folgen der von den Gewerkschaften erhobenen Forderung, die Betriebe der Wirtschaft "zu demokratisieren", zu veranschaulichen. Und selbstverständlich wird auch kein Zweifel daran gelassen, daß die Gewerkschaften nicht davor zurückscheuen würden, ihren Forderungen notfalls durch Anwendung von Gewalt, also durch Streik, gebührenden Nachdruck zu verleihen.

Dem ob solcher Zukunftsaspekte einigermaßen betroffenen Bundesbürger muß zur Klärung der Situation gesagt werden, daß es zur Zeit keine Tatsachen gibt, die einen derartig wilden Großalarm rechtfertigen. Nach Hochhuths Klassenkampf-Traktat von links halten es nun die Hochhuths von rechts offenbar für angebracht, sich zu revanchieren. Und diese Revanche ist nicht weniger peinlich.

Was ist passiert? Es ist schon seit langem bekannt, daß der Deutsche Gewerkschaftsbund den fünften deutschen Bundestag mit seiner Forderung nach Erweiterung der Mitbestimmung konfrontieren wird. Als Auftakt fand in der Dortmunder Westfalenhalle eine Kundgebung der Industriegewerkschaft Chemie – Papier – Keramik statt, die neben der IG Metall offenbar der Hauptträger der "Aktion Mitbestimmung" des DGB sein soll. Die Veranstaltung war eine Enttäuschung für alle, die nach Dortmund geeilt waren, um endlich zu erfahren, was die Gewerkschaften eigentlich wollen.

Nicht mit Gewalt

Klar wurde nur – und auf präzise Fragen wurden hier ebenso präzise Antworten gegeben – daß die Gewerkschaften den Willen des deutschen Bundestages zu respektieren gedenken, also nicht das Parlament mit Streikdrohungen unter Druck setzen wollen. Und damit sind sie gut beraten. Aber das nun schon mit einiger Ungeduld erwartete DGB-offiziöse Dokument, in dem zu lesen steht, wie sich die Gewerkschaften bis hinein in die ja nicht unwichtigen Einzelheiten – im Detail liegt hier der Hund begraben – die Erweiterung der Mitbestimmung vorstellen, ist offensichtlich noch nicht reif zur Veröffentlichung.

Dem Vernehmen nach soll das im Januar oder Februar nächsten Jahres erfolgen. Offenbar gibt es also auch im Deutschen Gewerkschaftsbund selbst darüber noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten.