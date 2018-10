Robert Frick, Oberstkorpskommandant und Chef des Ausbildungswesens im Schweizer Bundesheer, ist zurückgetreten, vermutlich aus Protest gegen die Verteidigungspolitik des Bundesrats. Frick wollte nach dem Stil der NATO-Truppen die Feuerkraft des Schweizer Heeres mit Flugzeugen, Panzern und Geschützen so verstärken, daß ein Invasionsheer im Gegenangriff zurückgeschlagen werden kann.

Raul Castro, ein Bruder des kubanischen Diktators und Verteidigungsminister, ist auf Einladung seines sowjetischen Kollegen Marschall Malinowski in die Sowjetunion gereist. Angeblich will er Waffenkäufe tätigen.

Amintore Fanfani, neuer Präsident der UN-Vollversammlung und italienischer Außenminister, glitt im Hause eines New Yorker Freundes auf einer Treppe aus und erlitt dabei einen Bänderriß im rechten Bein. Von seinem Krankenbett aus ersuchte er die italienische Regierung um seinen Abschied.

Lyndon Johnson hielt die Nachricht über seine bevorstehende Gallenblasen-Operation solange geheim, bis die Börsen geschlossen hatten. Während seines Krankenhausaufenthalts überließ er nur während der Operation und der nachfolgenden Erschöpfungsperiode seine Vollmachten dem Vizepräsidenten Humphrey. Zwei Stunden nach der Operation empfing der Patient bereits seinen Pressechef.

Hermann Eilts, ein gebürtiger Deutscher, wurde von Präsident Johnson zum neuen amerikanischen Botschafter in Saudi-Arabien ernannt. Der Diplomat war in den letzten Jahren stellvertretender Missionschef in Libyen.