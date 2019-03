Die Kirche als Architekt des Maurers Staat?

Gerhard Leibholz: Politics and Law. Verlag A. W. Sythoff, Leyden; 339 Seiten.

er Autor ist Richter an dem höchsten deutschen Gericht seit dessen Bestehen, und sein Buch kommt ein paarmal einem Glaubensbekenntnis näher als einer juristischen oder politologischen Abhandlung. Der Titel des Bandes mag trügen. Wir haben kein Werk vor uns, das auf dreihundert Seiten die Beziehung zwischen Recht und Politik erörtert. "Politics and Law" ist vielmehr einer jener beliebt breiten Titel, unter denen man guten Gewissens eine Aufsatzsammlung veröffentlichen kann. Zusammengestellt sind Beiträge, die Leibholz in englischer Sprache für ausländische Publikationen geschrieben hat. Die Mehrzahl ist in den Kriegsjahren in englischer Emigration entstanden, doch sind viele heute ebenso wichtig und anregend wie vor zwanzig Jahren.

Leibholz fragt, wie nach dem Ende der nationalstaatlichen Ära die neue Ordnung beschaffen sein soll und welche Antwort der Westen auf Faschismus und Bolschewismus geben kann. Wem darauf die Worte "Demokratie" oder "Liberalismus" einfallen, wird sich enttäuscht finden. Leibholz nimmt an, daß es so etwas wie einen Kernbestand der Demokratie gibt, den man freilegen kann, wenn man alles abtrennt, was im Laufe der Geschichte eine zufällige Verbindung mit ihr eingegangen ist. Zurück bleibt das Recht aller, an der Staatswillensbildung mitzuwirken, und das Recht der Mehrheit, ihren Willen durchzusetzen; es ist auch so breit, daß für Leibholz selbst die Diktatur demokratisch sein kann.

Vom Liberalismus verspricht er sich keine Hilfe, weil der, im Grunde konservativer Natur, eine solide Basis nicht in Frage gezogener Werte voraussetzt, die uns heute abhanden gekommen ist. Die Demokratie scheint ihm zu unspezifisch, der Liberalismus ohne die Wertbasis zu übertinistisch, als daß er sie zur Antwort auf die totalitären Ideologien freigeben möchte.

Die einzige Alternative findet er in einem anderen Totalitarismus, einem Totalitarismus zwar nicht des Mittels, aber des Anspruchs: dem Christentum. Leibholz verlangt, daß die Kirche bestimmende Macht im Staat wird, ohne doch der Staat selbst zu werden. Bei einer Trennung soll es bleiben, aber der Staat steht zur Kirche wie der Maurer zum Architekten.

Es wird schwerhalten, auch nur das "christliche Abendland" auf dieses Konzept zu einigen. Sollte es da, wenn wir vor den totalitären Ideologien die Sprache behalten wollen, nicht besser sein, nach einer materialen Definition der Demokratie zu suchen? Dieter Grimm