M. E., Berlin

Nicht mehr Auge in Auge mit dem Publikum wie im Domizil-Keller am Lützowplatz nahm Wolfgang Neuss („ich bin zweiundvierzig“) Nachwahlzeit und Nachwahlzeitgenossen aufs Korn, sondern seit einigen Tagen von der Theaterbühne herab. Unlängst gab es die Premiere seines jüngsten Schmähgesanges, Titel „Testamentseröffnung“. Zweimal 390 Gäste waren da, unter ihnen Helmut Qualtinger und das Fernsehen. Aufmachung, Personal und Requisiten sind, verglichen mit dem „Jüngsten Gerücht“, üppiger. Der Wiener Franz Pressler alias Fatty George hat die Noten rings um die Texte geschrieben. Diese sind sämtlich gereimt. Neuss ist in die Schuhe seines berühmten Kollegen François Villon gestiegen und nutzt dessen Versmaß und bitter-gewürzten Weltverachtungston. Grund zur Bitternis ist nach Neussens Meinung übergenug vorhanden – nach dem „Platitüden-Bachanal“ der Wahlkampagne, nachdem der „ideale Boß“ Strauß aus der CDU eine NSCU machen wird: Resignation auf der ganzen Linie.

Ein Liliputaner, der Neuss kürzlich auf der Straße um ein Autogramm ansprach, wendet in dem dicken Textbuch die Seiten um („Er muß beim Erdbeerpflücken eine Leiter haben“) und steht mit steinernem Gesicht daneben, wenn der Meister absichtlich danebensingt. Wie man erfuhr, sollen die falschen Noten nicht falsch sein, sondern komponiert. Die Texte, ein Drittel von Neuss-Mitarbeiter Tomayer, zwei Drittel von Neuss, Thierry, Villon, sind zum Platzen voll Anspielungen, Anfechtungen, Durchstichen: Wir im Westen haben Freßbefehl, sind längst schon wieder Schreibtischtäter und beten: Lieber Gemini, der du bist im Himmel. Sonst bleibt dem Testamentsvollstrecker Neuss die Wohlstandsseuche und der Debattenmuffel Erhard. Die Passage über das Lotterpoem von der fetten Margot, das schon Brecht zu dem berühmten Bordell-Lied benutzte – eine Anspielung auf das neue niederländische Hofpaar –, soll in der Fernsehaufzeichnung gestrichen werden. Man fürchtet internationale Unbill. Denn: „Wer bescheiden, den kann sogar das deutsche Fernsehen leiden.“ Dieses hatte die Texte zur Vor-Einsicht erbeten, „damit nicht unnötig viele Geschmacklosigkeiten vorkommen“.