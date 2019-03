Ein Pub ist nach der Definition des Wörterbuchs "ein öffentliches Haus, das eine Lizenz für den Verkauf alkoholischer Getränke besitzt". Diese recht einfache Beschreibung sagt gar nichts über den wirklichen Charaker eines Pubs aus, jener so typischen, englischen, klassengebundenen Institution, die im Leben Londons bei Tage, abends und nachts eine bedeutende Rolle spielt. Es gibt über 7000 Kneipen in London, von denen jeder ihr eigenes, individuelles Ritual besitzt. Ausländische Besucher Londons, die selten Lust verspüren, hinter die Reiseführer-Fassade von Buckingham Palace, Parlament, Ablösung der Garde und Polizei zu spähen, wagen sich schon gar nicht in einen richtigen Pub, weil sie die dortigen Sitten und Gebräuche nicht kennen. So geraten sie in Touristenfallen oder bleiben in den langweiligen Bars ihrer Londoner Hotels. Dieser Pub-Führer durch 1500 Bierstuben, der kürzlich erschien, ist ein höchst willkommenes Hilfsmittel, um dem ausländischen Besucher die Erforschung dieses seltsamen Bezirks zu ermöglichen, in dem der Engländer wirklich zu Hause ist.

M. Green & T. White: "Guide to London Pubs", Verlag Heinemann, London, 12/6 Schilling.

Die Geschichte jeden Pubs wird ebenso amüsant berichtet wie seine besonderen Hausgewohnheiten geschildert. Welcher Ausländer ahnt im Durchschnitt, welche gute und preiswerte kalte und warme Küche dort serviert wird? Das Kapitel "Hinweise für Ausländer" ist ebenso instruktiv wie die Übersicht und Beschreibung der vielen Biersorten, die man dort ebenso bequem trinken kann wie ein Glas Wein. Dieses äußerst preiswerte Buch ist ein "Muß" für jeden künftigen Englandfahrer. A. N.