Daß hinfort zwei deutsche Mannschaften um den olympischen Lorbeer kämpfen werden, ist nun ausgemachte Sache. Der Madrider Beschluß des Internationalen Olympischen Komitees hat in der Bundesrepublik, zumal in Bonn, vielerlei Reaktionen der Enttäuschung, des Ärgers, der Entrüstung hervorgerufen. Das schönste Klischee fand dabei der Berliner CDU-Abgeordnete Johann Baptist Gradl: "Das Empfinden des ganzen deutschen Volkes ist verletzt." Bundesinnenminister Höcherl dagegen unterstellte dem IOC, es sei von der Sowjetzone "düpiert" worden.

Alles Gezeter – und alle berechtigte Trauer – dürfen indes nicht von der gewiß bitteren Einsicht ablenken, daß sich in dem Beschluß der olympischen Oberfunktionäre eine über die ganze (nicht nur die östliche) Welt verbreitete Auffassung widerspiegelt: Zwei Staaten, also zwei Mannschaften.

Zweitens ist zu sagen, daß gerade diejenigen, die heute so laut den Verlust der "letzten gesamtdeutschen Klammer" beklagen, besonders allergisch reagieren, wenn es darum geht, andere Klammern nach drüben zu erwägen – etwa technische Kontakte. Doch bleiben wir beim Sport. Wenn man heute so tut, als läge die deutsche Einheit auf der olympischen Aschenbahn – ist denn da ganz vergessen, daß in der Vergangenheit gerade wir es waren, die den gesamtdeutschen Sportverkehr stoppten, sei es als trotzige, wirkungslose Reaktion auf die Mauer, sei es als Protest gegen irgendwelche Embleme, die zu ignorieren (statt sie aufzuwerten), uns wahrhaftig besser angestanden hätte.

Willi Daume, sozusagen der Sportchef der Bundesrepublik hat einmal gesagt: "Die Politik kann dem Sport nicht die Lösungen aufbürden, die sie selber nicht zu finden vermag." Es ließe sich hinzufügen: Die gesamtdeutsche Mannschaft war keine "Lösung", sie war – politisch gesehen – allenfalls eine Illusion. Auch von dieser Illusion werden wir uns nun trennen müssen. H. G.