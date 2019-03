Kaum war der polnische Ministerpräsident Cyrankiewicz nach Paris und Wien gereist und der britische Außenminister Stewart in Warschau gewesen, da erschien – als erstes Staatsoberhaupt eines NATO-Landes – der italienische Staatspräsident Saragat in der polnischen Hauptstadt. So viele und so gewichtige Gesprächspartner im Westen wie in den letzten sechs Wochen hat Polens Diplomatie in den letzten sechs Jahren nicht gehabt.

Nach ihrem ersten, freilich vorsichtigen Anlauf in den Jahren 1957 bis 1959 hatte die polnische Außenpolitik zurückgesteckt; sie versuchte kaum mehr, Westkontakte auf "höchster Ebene" herzustellen. Chruschtschow mit seinen weltpolitischen "Einfällen", schwer berechenbar und schwer verständlich auch für seine Verbündeten, beherrschte die Szene.

Die Lethargie, das vorsichtige, unentschlossene Zögern, das die sowjetische Politik seit einem Jahr zeigt, scheint nun den polnischen Elan wieder zu beflügeln. Die Hemmnisse, die Moskau daran hindern, außenpolitisch aktiv zu werden, bescheren Warschau viel weniger: Die polnischen Kommunisten halten sich seit langem und mit Bedacht außerhalb der Schußlinie der Chinesen. Klugheit und Vorsicht geboten freilich den Polen, den offenkundigen Schwund der sowjetischen Führungskraft nicht vorschnell zu nutzen.

So ist es zu verstehen, daß Gomulka den sowjetischen Parteichef Breshnew zu einem inoffiziellen "Arbeitsgespräch" nach Warschau lud – just in dem Augenblick, als Cyrankiewicz mit de Gaulle Komplimente wechselte. Gelassen konnte sich der polnische Ministerpräsident auch die pathetische Mahnung des Generals anhören: Was hätte doch Pilsudski, Polens Marschall der Zwischenkriegszeit, aus der heutigen Situation gemacht!

Die stärksten Bande – Interesse und Liebe – einten Polen und Frankreich, hatte Jozef Pilsudski 1921 gesagt. So sentimental versteht die Warschauer Regierung ihre Westpolitik heute nicht mehr; nicht nur aus "kommunistischer" Überlegung. In Polen hat niemand vergessen, daß weder Interesse noch Liebe einst Frankreich bewegen konnten, die Garantie des Locarno-Vertrages von der deutschen Westgrenze auch auf die deutsche Ostgrenze auszudehnen. Die französischen Zusicherungen, die sich Cyrankiewicz unter vier Augen von de Gaulle erneuern ließ, betrachtet man in Warschau zwar als Gewinn – aber ein "Ost-Locarno", eine vertragliche Grenzgarantie des Westens also, können sie nicht ersetzen.

Dies ist ein wichtiger Grund dafür, daß Polen versucht, neue und festere Fäden mit dem Westen zu knüpfen. In Bonn mag man dazu neigen, in all dem "Einkreisungstendenzen" zu erblicken. Einkreisung ist das falsche Wort. Von einer Isolierung zu sprechen, ist indes wohl erlaubt – nur haben sie jene Bonner Politiker zu verantworten, die sie jetzt am meisten beklagen.

Hansjakob Stehle