Die neuen Modelle sind eingetroffen – kommen Sie zu einer unverbindlichen Probefahrt." So annoncieren die Autohändler. Und so annonciert neuerdings auch ein Sportgeschäft in München. Es hat jedoch nicht die neuesten Sportwagen in seine Verkaufskollektion aufgenommen, sondern erkannt, daß heutzutage auch der Ski ein im Sog des Autokults hochentwickeltes Fahrzeug ist. "Keiner kauft heute mehr eine Katze im Sack", meint Sport-Scheck und hat deshalb das Probefahren auf Brettln kreiert.

Es ist in der Tat mehr als nur eine werbewirksame Idee. Man bedenke: Es gibt nicht mehr nur die althergebrachten Holzskier, sondern Skier aus Metall, aus Fiberglas und Plastik, "Spezialskier" für Pisten, Tiefschnee, Riesenslalom, Skier mit – laut Prospekt – "einem Höchstmaß an Fahrkomfort", mit Spezialabfahrtsbelag und Profilkanten. Und dazu die Bindungen. Jede Saison kommen neue Modelle auf den Markt, die dem Skifan versprechen, daß er sich damit – nach menschlichem Ermessen – Gipsbein und Krankenhauskosten spart.

Schätzungsweise 400 verschiedene Ski-Modelle und drei Dutzend Bindungen werden dem bundesdeutschen Skifreund offeriert, bis hinauf zum Preis von 751 Mark (komplett, mit Versicherung für Bruch und Diebstahl). Das Angebot ist so reichhaltig und verwirrend wie nie zuvor – eine Probefahrt tut not! Sport-Scheck veranstaltet seinen Skitest an drei Wochenenden im Oktober auf dem frischverschneiten Zugspitzplatt hoch über Garmisch-Partenkirchen. Die Brettl können "auf Biegen und Brechen" ausprobiert werden.

Im übrigen hat dieses fortschrittliche Sporthaus, das zur winterlichen Hochsaison mit rund 600 Skilehrern die größte Skischule der Welt betreibt, einen Terminkalender für die nächsten sechs Monate herausgegeben, der das Skivolk zu lauter Skiprofis machen könnte: Zunächst dreimal in der Woche Skigymnastik; dann Skikurs: samstags, sonntags, montags und mittwochs. Zwischendurch Ski-Modenschau, Ski-Filmabende und Ski-Faschingsbälle. Und für den Skiurlaub bietet Sport-Scheck 43 Wintersportplätze in allen Alpenländern an. Der "Wedel"-Boom ist nicht aufzuhalten. Noch nie lief der Ski so gut. G. A.