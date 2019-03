Hans Joachim Winkler: Preußen als Unternehmer, Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Band 17, Berlin, Verlag Walter de Gruyter; 223 Seiten, 28,– DM.

Während der Reprivatisierung der Veba-Aktiengesellschaft legte die Historische Kommission zu Berlin (Friedrich-Meinecke-Institut) einen neuen Band ihrer Forschungen vor, der sich mit drei großen Unternehmungen in preußischer Staatshand während der Weimarer Republik beschäftigt: der inzwischen ebenfalls bereits privatisierten Preußag, der Hibernia und der Dachorganisation Veba.

Preußen war schon in der merkantilen Wirtschaftsepoche des 18. Jahrhunderts führend gewiesen in der Einrichtung und Verwaltung staatlicher Betriebe, und der private Kapitalismus hat durch staatliche Hand manche. Impulse erhalten. Verdienstvoll wird in-diesem Bande ein Stück preußischer Wirtschaftsgeschichte der jüngsten Vergangenheit durchleuchtet, und das Ergebnis ist zugleich ein wenig beachteter Abschnitt der Geschichte der Weimarer Republik. Die Verbindung zwischen privater und öffentlicher Wirtschaftstätigkeit wird deutlich, und der Blick richtet sich auf die interne Willensbildung in drei marktbeherrschenden Großunternehmen, die zwischen kaufmännischen Grundsätzen und parlamentarischer Kontrolle agieren mußten.

Zwar stellen die Fragen der Rechnungsführung staatlicher Unternehmen in erster Linie betriebswirtschaftliche Probleme dar, die Verbindung zur Politik ist jedoch unübersehbar. Stenographische Landtagsberichte und Niederschriften der Hauptausschußsitzungen spiegeln die parlamentarische Willensbildung wider. Das preußische geheime Staatsarchiv stand dem Autor als Quelle weitgehend zur Verfügung. Darüber hinaus hat der Autor durch persönliche Gespräche auch jenen Teil der Willensbildung und Geschäftspolitik nachzuzeichnen versucht, der sich stets auch zwischen den Akten und zwischen den Zeilen im persönlichen Verhältnis maßgeblich Beteiligter abzuspielen pflegt.

Der Autor beschreibt den Prozeß der Umwandlung von Staatsbetrieben in Staatsunternehmen, er untersucht den Landtag als Weisungs- und Kontrollorgan, die Regierung als treuhänderischen Aktionär, das Zusammenspiel der Kräfte in den Unternehmensverwaltungen, die Politisierung der Staatsunternehmen, die erwerbswirtschaftliche Bewährung der Staatsunternehmen in der Praxis und die nachträgliche Kontrolle durch die Öffentlichkeit, den Rechnungshof und den Landtag. Ein Stück praktischer preußischer Finanzgeschichte also, im Grenzgebiet zwischen Politik und Ökonomie. Liest man die Abschnitte über die Ämterpatronage in den drei analysierten Unternehmungen, die teils Versorgungspatronage, teils Herrschaftspatronage war, so wird die Problematik aller staatlichen Erwerbs- und Regieunternehmungen deutlich: Zwischen Parteienproporz und parteilicher Richtungskontrolle einerseits und kaufmännischen Gepflogenheiten und Rücksichten andererseits wurden Konzerne geleitet, die folgerichtig 1933 "gleichgeschaltet" wurden. Ein Hort demokratischer Gesinnung in der Wirtschaft konnten diese Betriebe nach der Auffassung des Verfassers jedoch nicht sein. Die genannten Unternehmungen sollten zur Festigung der republikanischen Staats- und Regierungsform beitragen, ein Ziel, das nicht erreicht wurde, obgleich es als Parole aus den Erklärungen preußischer Ministerpräsidenten der Weimarer Zeit niemals verschwand.

Plötzlich wird der Abstand sichtbar zur Privatisierungspolitik der derzeitigen Bundesregierung, die das Bundesvermögen an Kleinaktionäre geben möchte, wobei ihr freilich gerade bei der Veba-Privatisierung der Fehler unterlief, die Majorität des Aktienpaketes in der Hand zu behalten und den kleinen Mann zum finanziellen Lückenbüßer zu degradieren. Winklers Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, daß die Vorstellung von der "öffentlichen Hand" als Garantie für die Einheitlichkeit eines umfangreichen Industriebesitzes in den zwanziger Jahren ungerechtfertigt gewesen sei. Die Gegenwart sollte nicht der Täuschung zum Opfer fallen, an eine schon endgültige Form des demokratisierten Streubesitzes privatisierter Staatsunternehmen zu glauben. Der preußische Landtag konnte sich niemals einigen über eine klare Aufgabenstellung der preußischen Staatsbetriebe, der Vorwurf liberaler Ökonomen, Staatsbetriebe könnten nicht wirtschaften, wurde nur zum Teil widerlegt.

Zwischen Gewinnerzielung und sozialpolitischem Vorbild schwankten die Absichten, die man von den preußischen Staatsbetrieben erfüllt sehen wollte. Ein Politikum sind die staatlichen Erwerbsunternehmungen geblieben bis heute, wenn auch der Grad ihrer Politisierung derzeit weitaus geringer ist als in früheren Jahrzehnten. Neben seiner wirtschaftshistorischen Bedeutung verdient diese strenge wissenschaftliche Studie auch deshalb Beachtung, weil mittelbar auch die Argumente der derzeitigen Privatisierungsdebatte diskutiert werden. L. K.