Der Titel eines Buches des heute zweiunddreißigjahngen druckt das Leid derer aus, die sich von der Menge unterscheiden: Em Vogelfanger bemalt einen gefangenen Vogel mit Farbe und entlaßt ihn m die Freiheit. Doch "vergeblich versuchte der bemalte Vogel seine Artgenossen davon zu überzeugen, daß er zu ihnen gehöre. Sem grellbuntes Federkleid verwirrte sie, und sie schwirrten mißtrauisch um ihn herum. Je eifriger er in ihre Reihen einzudringen suchte, um so weiter wurde er zurückgedrängt. Alsbald beobachteten wir, wie ein Vogel nach dem anderen zum Angriff überging In Kurzf verlor der Federball jeglichen Halt und stürzte zu Boden Wenn wir den bemalten Vogel fanden, war er tot Blut sickerte aus dem bunten Gefieder " Kosinskis Gleichnisse bewegen sich auf der Hohe unserer Zeit, deren Brutalität hier einen schockierenden Ausdruck gefunden hat Man darf Kosinskis Buch mit Recht das brutalste Buch der Saison nennen, man muß nur hinzufugen, daß es im gleichen Maße kunstvoll und poetisch ist Die Geschichte beginnt ganz trist und faßlich , In den ersten Wochen des Zweiten Weltkrieges, im Herbst 1939, wurde, wie Tausende anderer Kinder, ein sechsjähriger Knabe aus einer größeren Stadt Mittelpolens von seinen Eltern sicherheitshalber aufs Land geschickt und in einem entlegenen Dorfs untergebracht " Was so einfach wie eine alte Fabel beginnt, schlagt unverzüglich m Leidensgeschichte um, das so bieder im Text des ersten Satzes stehende "sicherheitshalber" erweist sich als bluttriefende Ironie. Der Junge gerat m die Wirren des Krieges, der von Kosinski semer naturalistischen Wirklichkeit entkleidet wird.

Das Buch ist kein Roman, sondern eine Abfolge von Szenen, die alle irgendwo m diesem weiten "westpolnischen" Raum spielen, dessen Landschaft man an gewissen Zeichen erkennt: an den Kulten, den Denk- und Lebensweisen der Bewohner und nicht zuletzt an der fremden Besatzung, den Deutschen Diese Kennzeichen geben der Handlung die notwendige geographische Atmosphäre, ohne die Geschehnisse eindeutig festzulegen Die unglaubliche Bestialität der einzelnen Szenen wäre in anderen Landstuchen ebenso unglaublich und zugleich ebenso möglich Kosinski nahm die ihm vertraute Heimat Westpolen für den Hintergrund seiner Apoltalypse, wobei er die Landschaft auf die Überschaubarkeit einer Buhne verengte Der ausgesetzte Junge irrt hier von Schmerz zu Schmerz, im zugleich Privaten und Exemplarischen sehen wir den Jungen, der bald irgendwo aufgenommen, bald wieder vertrieben wird, er leidet und sieht andere leiden, ist Zeuge von Lustmord, Rachemord, Rassenmoid, erlebt die Liebe und erkennt sich dann als bloßes Objekt anderer, die auf den Blutdurst der Zeit mit pervertierter Lust reagieren Eine Reise durch die Folterkammern der Zeit, m deren zwischendurch auch geliebt wird Mit Recht wehrt sich dei Autor gegen das Mißverständnis, bei seinem Buch handle es sich um eine Autobiographie Seine Geschichten sind weder persönlich erlebt, noch wurden sie, m dünnen empirischen Sinne, überhaupt von irgendwem erlebt Sie sind nicht erlebbar Ihr poetischer Brutahsmus erstreckt sich über ein Zwischenreich, wo, vergleichbar etwa der Kafkaschen "Straf kolonie", nicht nach empirischer Wahrscheinlichkeit gefragt ist Natürlich kann kein Mensch wie jener Junge ausharren Ein sadistischer Bauer, der den Zehnjährigen toten will, ohne direkt schuldig zu werden, hangt ihn an die Wand und laßt einen auf den Mann dressierten Hund m das Zimmer, der dem Jungen die Kehle durchbeißen wurde, ließe der sich auf den Boden fallen Hier zahlt nicht die Stimmigkeit der konkieten Situation, sondern die peinvolle Poesie des Symbols, der Realchiffre, die verzweifelte Geste der Schilderung, die die Schmerzenspose des Gekreuzigten m dem an die Wandhaken gehängten Jungen nachbuchstabiert Und hier zahlt die gleichnishafte Zeichnung des Bauern, der, zwi sehen einer dumpfen Straf und Gottesfuicht und seinen sadistischen Instinkten schwankend, das Sinnbild eines Richter Morders abgibt Kosinski nennt unter anderem Malapaite, wnd er nach literarischen Verwandtschaften gefragt In der Tat erinnern die halluzmatonsche Sensibilität, die Anfälligkeit für die Schicksalslimen des Schmerzes, das Bemuhen um peinigende Plastizität an den Toskaner Abei KosinsKi icflektieit die Geschehnisse nicht publizistisch wie Malaparte, sondern treibt sie bis zur Deutlichkeit eines Bilderbogens und deutet damit zweifellos eher auf eine Nahe zu Kafka, von dem er sich aber durch die ganzlich andere Sprache unterscheidet. Kafka bandigt das Chaos im zugleich beruhigenden wie aufreizenden Gleichmut der Prager Kanzleisprache, Kosinski ist, was die Sprache angeht, realistischer, rauher, archaischer und manchmal, wenn das Paiadoxon erlaubt ist, von einer poetischen Kunstlosigkeit, die das genaue Gegenteil dei bei uns aufgekommenen Aalglatte kunsthandwerklicher Texte ist Aber man soll sich nicht tauschen, die unbekümmerte Wucht Kosinskis ist sehr genau kalkulieit und gezielt Was wie Naturtalent aussieht, ist von langer Hand vorbereitet Was wie realistische Beschreibung aussieht, ist kalkulierter Entwurf Nicht der epische Atem, sondein die Dramaturgie eines existentiellen Planspiels zeichnet dieses Buch aus Was die Machart, die Entstehungsweise seiner martyrologischen Geschichten angeht, so beruft sich Kosinski auf den Erinnerungsmechanismus Anders aber als etwa bei Proust, wo eine großt mögliche Detailtreue des Eimneiten bei struktuieller Umordnung innerhalb des Erinnerungsprozesses ersucht wird, erinnert Kosinski gleichsam den jeweiligen Archetypus Dies erklait auch, weshalb Kosinski in seinen dem Buch hinzugefügten Werkbemerkungen sagen kann, jene stupiden Bauein, üie da m den ostlichen Gebieten die Gleise, auf denen die Vernichtungstransporte m die Mordlager fahrea, nach aus den Todeszugen geworfenen Photographien absuchen, seien genauso passive Zuschauer wie wir alle wenn wir im behaglichen Heim auf den Fernsehapparat blicken und Bilder ferner Kriege und Tragödien sehen Die Juden in den Todeszugen warfen die Bilder fort m der Hoffnung, damit en Lebensreichen zu hinterlassen Die stumpfen Bauern kümmelten sich nicht um das Schicksal der Juden, aber s e sammelten deren Bilder auf, weil sie Objekte ihrer INeugier waren Vor unseren Auge i wie vor den Augen des Vogelfangers I ekh, gehen täglich unschvldige Opfer zugrunde, so wie die bemalten Vogel von anderen getötet wurden, weil sie nicht dasselbe Gefieder hatten U ad wir sehen uns das alles mit der ruhigen Gewißheit an, daß diese Grausamkeiten und Verbrecher an irgendeinem weit entfernten Ort geschehen, durctt irgendwelche Menschen, die sicherlich Grunde dafür angeben konnten, wahrend wir trotz Mißbehagen oder Empörung, nichts damit ?u tun haben — und auch mit nichts dergleich"n zu tun haben wollen " Man sieht mit Staunen, wie dieser Meister in ler Schilderung von Exzessen eine moralische bsicht verfolgt und seine Symbole sowohl auf ufklarung wie Katharsis zielen.

Der literarische Neuling Kosinski allerdings ist ; ar kein Neuling, sondern hat unter dem Pseud3nym Joseph Nowak schon zwei politische Sachbucher"vorgelegt-" Uns gehört die ZuiUnft, Genossen" und " Homo Sowjeticus", beides durchaus erfolgreiche Analysen, die zum Grundtenor den tiefen Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv, dem Einzelnen und der Masse haben Derselbe Konflikt steht bezeichlenderweise auch im Zentrum des jetzigen Ronans " Der bemalte Vogel" Dei Autor wechselte Ausdrucksweise und Genre und geht mit den gänzlich andersgearteten ( oder < md sie gar nicht so gänzlich anders geartet) Möglichkeiten der erzahlenden Literatur seinem Thema nach dem Haß, den die Masse gegen den Einzelnen entwickelt, die Möglichkeiten des Einelnen, dennoch er selbst zu bleiben und zu uberl° ben — hier allerdings endet die Parallele, wie uch die Symbolkraft des Buchtitels verlassen Den bemalten Vogel" toten seine Schwarmjenossen, weil er sich von ihnen unterscheidet, der namenlose Junge und Held des Buches aber erleidet keinen physischen Tod Er wird epeingt, eben weil er sich wie ein bemalter Voge son den anderen Menschen unterscheidet, doch a übersteht die Peinigungen und gleicht sich sjmen Peinigern an Ei stubt moralisch Das Martyrium fuhrt zur Holle Das Feuer reinigt rieht Dies ist das eigentliche Zentrum des Entwurfs caß auch die Opfer entstellt werden Nach vielen leidensstationen auf dem Kal arienberg angekommen, unterscheiden sie sich nicht mehr von iiren Peinigern,denn, so sagt Kosinski in einem Nachwort Alle Überlebenden des Verbrechens t agen dieses Drama in sich, sowohl die Sieger wie die Besiegten Der Kern des Dramas ist der Haß Die Sieger sind von der Wirksamkeit und Cerechtigkeit des Hasses überzeugt, weil es ihnen gelang, den verhaßten Feind zu unterwerfen Die Besiegten fühlen sich in ihrem Haß bestätigt,< üeil sie die Niederlage durch einen verhaßten Seger erlitten haben Beide, wie die Bauern in Bemalten Vogel, wollen nicht, daß die Blutsjuren von den Tatorten entfernt werden Lnd die Kinder, die einst selbst bemalte Vogel waren, starren auf die Blutspuren — um sich zu L mnein So ist dem Haß kein Tod besihieden An änderet Stelle wird dei Tatbestand noch scharfer foimuliert Kosinski nennt den Jungen, dessen paradigmatischen Leidensweg er vorgef ührthat, einen negativen Helden", denn r als einziger haßt bewußt, stetig und aus tifstem Herzen, nach allem, was ihm die Welt aigetan hat, durstet er nach Haß und bietet ihm vele Attsdrucksmoglichkeiten dafür Insofern zngt das Buch, auf welche Weise ein einzigartiger Z° rstoru gstneb entstehen kann " Den Leser trifft die im Nachwort hinzugefugte Elauteiung wahrlich nicht unvorbereitet Die vorangehenden Erzahlkapitel betreiben die GalyGay hafte VeiWandlung mit verbluffender Konsequenz Anders aber als bei Brecht erfolgt die Verwandlung eines Menschen m eine " menschliche Kampfmaschine" nicht äußerlich, sondern innerlich Nicht die eigentliche soziale Umwelt wirkt bestimmend, nicht um einen Klemburgei geht es Der Piozeß findet in der Tiefe statt,m den Abgiunden der menschlichen Seele Man kann m dieser Verlagerung zweifellos ene Schwache sehen, das soziologische Bestimmungsfeld ist verlassen, und mit ihm sind es die Möglichkeiten des soziologischen Rationalismus Allem diese Schwache wud zugleich zur Starke, der Zweite Weltkueg und die nachfolgenden Ungeheuerlichkeiten werfen die Frage auf, ob die Entmenschlichung nicht auch in viel tiefere Schichten reicht, wo die soziologische Vermessungstechnik nicht mein zustandig ist Mt Kosinski hat nun wiederum die Tiefenpsychologie das Wort, wobei der von ihm beschriebene " Mechanismus der Rache" zweifelsohne auch auf andere Phänomene ( zum Beispiel die Maffia) anwendbar ist Zugleich fuhrt Kosmski das seit Hegels Beschreibung plausible Herr Knecht Verhältnis weiter, indem er die gegenseitige Abhängigkeit ins Psychopathologische bringt, an die Stelle des Knechts tritt das Opfer, an die des Herrn der Peiniger Doch m seiner gienzenlosen Verlassenheit verliebt sich das Opfer in seinen Henker und stattet sich insgeheim mit dessen Macht und Herrlichkeit aus Der Junge steht vor einem deutschen Offizier, und m Erwartung des Richterspiuchs durchfahrt es ihn " Ich kam mir vor wie eine vertretene Raufe eine völlig harmlose und dennoch überall Ekel erregende Kreatur In Gegenwart eines so strahlenden Wesens, ausgestattet mit allen Symbolen von Macht und Große, schämte ich mich meines Aussehens Ich hatte nichts dagegen gehabt, wenn er mich getötet hatte Ich lichtete den Blick auf die verzierte Schnalle seines Offizierskoppels, genau in Augenhohe mit mir, und erwartete sein weises Urteil Der granitene Klang seiner Sprache war wie geschaffen dafür, Todesurteile über minderjahnge, hilflose Geschöpfe zu verhangen Etwas wie Neid packte mich, und ich bewunderte den glanzenden Totenkopf mit den gekreuzten Knochen, der seine Mutze schmückte " Der Autor dieses ungeheuerlichen Buches ist Pole Er studieite in dei Sowjetunion und wohnt seit 1957 in den Vere mgten Staaten, wo er als Master of Arts dei historischen und politischen Wissenschaften an der Columbia Umversity m New York arbeitet In Unerschrockenheit, Scharfe und Brillanz erinnert Kosmski manchmal an " Die steineine Welt" des Polen Tadeusz Borowski Borowski beging 1951 im Alter von achtundwanzig Jahren Selbstmord, auch er ein " bemalter Vogel" Kosinskis Buch wurde von Herbert Roch ins Deutsche übertragen Der Übersetzer hatte es nicht leicht Vor der im ganzen gelungenen Übertragung fallen die wenigen Unangemessenheiten kaum ins Gewicht, wiewohl ein einziges Wort ( etwa "penetrant" auf Seite 121) den archaischen Sprachgestus zerstören kann Ich gestehe, mir ist nicht ganz wohl, wenn ich an die Mißverstandnisse denke, die der " Bemalte Vogel" besonders bei deutschen Lesern auslosen kann Das Buch setzt Große voraus Auch bei seinen Lesern