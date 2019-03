Mäßige Preise im Januar

Wer in der Vorsaison reist, reist bekanntlich billiger. Der nahe Innsbruck gelegene Wintersportort Igls bietet vom 6. bis 31. Januar bei einem Mindestaufenthalt von sechs Tagen in den Hotels und Pensionen etwa 20 bis 35 Prozent Ermäßigung. Ebenfalls um 20 Prozent verbilligt werden die Preise für Skilifte, Seilbahnen, Skischule und Skiverleih.

Pauschale in Innsbruck

Ein Sonderangebot, das für die ganze Wintersaison – von Mitte Dezember bis Ende März – gilt, hat die Innsbrucker Gastronomie zu bieten. Bei einem mindestens sechstägigen Aufenthalt kann der Gast zwischen einer Hotelpauschale für diese Zeit von 75 Mark (Preisklasse 3), 94 oder 122 Mark wählen. Der Preis schließt jeweils Übernachtung, Frühstück, eine warme Mahlzeit, Bedienung und Heizung ein. Außerdem steht dem Gast auf den Seilbahnen und Liften eine Vergünstigung von rund 20 Prozent zu.

Autobahnraststätte bei Gruibingen

Mitten in der Schwäbischen Alb ist an der Autobahnstrecke Frankfurt–Stuttgart–Ulm–München (Ausfahrt Wiesensteig) eine Raststätte eingeweiht worden. Der Bau gliedert sich nach bewährtem Prinzip in ein Automatenrestaurant mit 75 und eine Gaststätte mit 80 Plätzen.

Wer bleibt, der fliegt