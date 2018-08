Mit dem Auto nach Indien

Der Vorschlag, mit dem eigenen Wagen nach Indien zu fahren, ist an sich schon ausgefallen. Zur Zeit klingt er, des Kaschmir-Konfliktes wegen, geradezu utopisch. Trotzdem: Politische Entscheidungen fallen manchmal schnell, und so ist es möglich, daß die Regenströme der Monsunzeit (von Juni bis September) auch in diesem Jahr wieder von Touristenströmen abgelöst werden. – Für eine Fahrt im eigenen Auto gilt es zu bedenken, ob man den Landweg über Wien–Belgrad–Sofia–Istanbul–Ankara–Teheran–Kerman einschlägt, einen Umweg über Israel und den Irak macht oder aber sich mit dem Wagen in Genua (bei Lloyd Triestino) oder in Marseille (bei Messageries Maritimes) einschifft und erst von Bombay aus die Autofahrt unternimmt. Vor Antritt der Indienfahrt muß der Wagen bei einer Versicherungsgesellschaft, die einen Bürgen in Indien hat, haftpflichtversichert werden. Unbedingt notwendig sind außerdem der internationale Führerschein und ein sogenanntes „Carnet de Passages“, das der heimische Automobilklub ausstellt. Die zollfreie Einfuhr des Fahrzeugs ist auf sechs Monate beschränkt. Gleich nach dem Grenzübertritt muß das Auto gegen eine Gebühr (16 indische Rupeen) registriert werden. Tankstellen gibt es in allen größeren Städten Indiens, Das Benzin ist teuer. Die Preise liegen zwischen 3,40 Rs, und Rs. 3,75, das ist jeweils mehr als drei Mark. Die Touristenabteilung der Regierung hat ausführliches Kartenmaterial veröffentlicht

Berlin im Winter

Berlin wirbt um Winterurlauber. Das Weiß jedoch, mit dem auch Wintersportler angelockt werden, muß nicht unbedingt Naturschnee sein. Man kann es nämlich auch mit „Kanonen“ auf den 115 Meter hohen Teufelsberg im Grunewald schießen – als Unterlage für Rutschpartien. Nun, das „Wintersportparadies“ auf dem ehemaligen Trümmerberg ist nicht der Hauptanziehungspunkt, sondern die Theater- und Konzertsaison, das Nachtleben ohne Polizeistunde, die Einkaufszentren. Das Verkehrsamt Berlin hat jetzt einen Veranstaltungskalender herausgegeben, der einen Überblick über sämtliche Premieren, Aufführungen, Ausstellungen und Konzerte des kommenden Halbjahres gibt. Man hat noch mehr getan für die Winterurlauber: Zahlreiche Hotels und Pensionen gewähren in der Zeit vom 1. November bis zum 28. Februar Preisermäßigungen. Die Vergünstigung in internationalen Hotels beträgt beispielsweise bei Wochenend-Pauschalreisen 25 Prozent.

Der größte Saurier

Amerika ist um einen Superlativ reicher. Am Fuße der Schwarzen Berge Süddakotas – im vergangenen Jahrhundert Tummelplatz berühmt-berüchtigter Wildwesthelden – wurde das größte Dinosauriermodell der Welt in Stahlbeton gegossen. Es ist 21 Meter groß und 90 Tonnen schwer. – Die Entdeckung eines Dinosaurier-Friedhofes nahe Rapid City war der Anlaß, den Urviechern aus der Kreidezeit ein originalgetreues Denkmal zu setzen. Der museale Stahlbeton-Zoo enthält neben dem eigentlich harmlosen pflanzenfressenden Brontosaurus, dem größten Exemplar, noch einen Triceraptos, einen fleischfressenden Tyrannosaurus und einen Stegosaurus. Heute, rund 135 Millionen Jahre nach ihrer Zeit, sind die gar nicht mehr schrecklichen Schreckens-Echsen beliebter Hintergrund für Familienphotos.

Was Touristen so verdrücken

Das eindrucksvollste Barometer für das „Fassungsvermögen“ der Touristen ist momentan Münchens Hofbräuhaus. Hier die neuesten Zahlen: 15 000 bis 20 000 Besucher aus aller Welt vertilgen hier Tag für Tag ebenso viele Portionen Essen (ohne Würst’l) und trinken dazu täglich rund 18 000 Liter Bier. Vierzehn Metzger verarbeiten täglich 600 Meter Darm für die Weißwürste und 700 Meter für die Schweinswürsterln, ferner täglich 500 Kalbshaxn und 1000 Surhaxn. Um jedermanns Appetit zu stillen, braucht das Hofbräuhaus jede Woche 70 Schweine, 20 Kälber und 4 ausgewachsene Ochsen. Hofbräuhaus-Wirt Toni Steiner: „So turbulent wie heuer war’s noch nie...“