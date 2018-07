Die Kluft zwischen Schule und Wirtschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten in so verhängnisvoller Weise aufgerissen ist, hat nicht nur ihren Grund in den „restaurativen Beharrungstendenzen“ der Schule. Sie ist ebenso verschuldet, wenn man hier überhaupt von Schuld sprechen kann, durch das zähe Festhalten an Vorstellungen von der Wirtschaft, die mittlerweile auch revisionsbedürftig geworden sind. Wolfgang Krüger