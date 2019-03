Inhalt Seite 1 — Ruhm um der Romanze willen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Boller

Die junge Dame im Verkehrsbüro zu Hitzacker wollte von dem Gast aus Groningen wissen, was ihn in die kleine Stadt an der Elbe gelockt hatte, und er bekannte freimütig: "Die Verlobung der Prinzessin Beatrix mit Claus von Arnsberg." Das sagten und das sagen viele, zumeist Holländer. Sie reisen an oder sie machen auf ihrer Route einen Umweg: "Aus Neugier nach dem Geburtsort von Claus von Arnsberg." Die Einwohner von Hitzacker mißtrauen freilich dem unverhofften Image. Mit ungläubigen Seitenblicken streifen sie die Ufer neuer Publizität und Profite, so als könnte der frisch etablierte Glanz wie der Morgenstern verblassen.

Die noble Zurückhaltung ist jedoch nicht nobel genug, nun vor lauter Reserviertheit die Zeichen der Zeit zu ignorieren oder fehlzudeuten. Die junge Dame im Verkehrsbüro beschenkt den Gast aus Groningen mit zwei Flugblättern in holländischer Sprache und einem Stadtplan. Eins der Flugblätter ist den Schönheiten von Hitzacker und Umgebung gewidmet, das zweite der Demarkationslinie, die ja ebenfalls, wenn auch nicht in solchem Maße, fremdenverkehrsfördernde Aspekte hat. Das entscheidende Indiz für Hitzackers neue Welle ist der Stadtplan, denn auf diesem Plan ist, in der Art wie Kinder malen, als einziges Haus das Gut Dötzingen eingezeichnet – dazu ein abknickender Pfeil mit dem elektrisierenden Hinweis: Geburtshaus Claus von Arnsberg.

Der Ruhm fiel aus heiterem Himmel auf das Städtchen mit den großen Parkplätzen und Pappeln, auf dieses Städtchen in Niedersachsen von rotem Backstein hinter Kuhweiden und Koppeln. Er kam nicht als Resultat ehrgeizigen Strebens und zielbewußter Spekulation, nicht von den schätzenswerten "Sommerlichen Musiktagen", nicht von dem Geographen Berhard Varenius, dem großen Sohn der Stadt. Der Ruhm kam von einer Romanze, und er kam, wie zu dem Helden dieser Romanze auch, nicht weil dieser ein unentbehrliches Werk über die "Wirtschaftlichen Beziehungen mit Afrika südlich der Sahara" geschrieben hatte, sondern er kam um der Romanze selber willen. Und ein Glanz fiel auf Hitzacker. Und die Stadt, die so alt und klein ist, so geduckt und so tapfer, genießt ihn wie einen Treffer in der Lotterie.

In den krummen Gassen hängen noch ein paar Fahnen und Wimpel mit den Farben von Holland, Hitzacker und dem Haus Oranien, in den winzigen Schaufenstern prangen Lichtbilder und in der Auslage eines Damensalons die Anfangsbuchstaben des populären Paars als farbiges Mosaik von Papierblumen, mit Goldflitter bestreute Souvenir und Zierde jedes Toilettenspiegels aber sind die Ansteckfähnchen, die Hitzacker, geschäftstüchtig genug, hatte drucken lassen und jüngst am Wochenende, als das Paar zu Besuch kam, für 50 Pfennig feilbot. Denn es hatte doch sein können, daß eine veritable Prinzessin sich zu einem solchen Fähnchen an der Brust eines schlichten, aber hellauf begeisterten Hitzackeraners niedergebeugt und nicht ohne Gemütsbewegung gelesen hätte, daß die ganze Stadt sie und ihren Verlobten auch in ihm, dem einen, grüßt. Wäre das ein Augenblick gewesen! Das bessere und ärgerlichere Geschäft machten unterdessen holländische Firmen mit farbigen Postkarten und dem gerasterten Konterfei des Paars auf Biergläsern zu zwei Mark und dreifünfzig.

Hitzacker schwelgt in taufrischer Erinnerung. Der Stolz springt aus den leuchtenden Augen auch des jungen Stifts an der Tankstelle. In liebevollem Stolz öffnet Stadtdirektor Hoffmann das brandneue Goldene Buch mit dem Einband von schierem Oasenziegenleder und weist auf die Namenszüge, die unter der wuchtigen, ungemein dekorativen Beschreibung des Anlasses nicht die geringsten graphischen Chancen haben. Zur selben Zeit fiebert Stadtrat Fick der Kopie seines Acht-Millimeter-Films entgegen. "Ich war der einzige Reporter, der Farbe gemacht hat", sagt er im Tonfall eines Mannes, der seiner Zeit weit voraus ist. Allerdings ist der Stadtrat nicht Reporter, sondern Uhrmacher – ein Unterschied, der in Anbetracht der großen Nähe des königlichen Hauses nur sehr geringfügig erscheint.

In dem kleinen Luftkurort hat man sich bislang noch keine oder jedenfalls noch keine ernsthaften Gedanken darüber gemacht, wie man etwa, den lokalen Stolz auf die ganze niederländische Nation übertrage, und es steht zunächst noch in den Sternen, ob man in Hitzacker die Konjunktur wirksam befeuern wird, sei es durch eine Ehrenbürgerschaft, eine Gedenktafel, eine Straßenbenennung, die Kreation eines Gebäcks oder einer Mode. Baron von dem Bussche winkt ab. Der Bürgermeister und zugleich nahe Verwandte des gewesenen Legationsrats und Herr auf Dötzingen schwankt zwischen taktvoller Zurückhaltung und kommunalpolitischem Nützlichkeitsdenken. Derlei könne, wenn überhaupt, erst nach der Hochzeit in Erwägung gezogen werden.