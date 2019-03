800 Jahre vor Papst Paul VI. und fast 400 Jahre vor Kolumbus hat bereits ein päpstlicher Legat den Boden der "Neuen Welt" betreten. Diese aufregende historische Tatsache wurde am Sonntag von Wissenschaftlern in Norwegen, England und den USA bekanntgegeben. Sie präsentierten der Öffentlichkeit als Beweis die "größte kartographische Entdeckung des 20. Jahrhunderts": eine Weltkarte, in der fünfzig Jahre vor der Reise des Christoph Kolumbus bereits der nordöstliche Teil Nordamerikas, das von den Wikingern entdeckte "Vinland", eingezeichnet wurde.

Die Karte wurde während des Konzils von Basel (1431 bis 1449) von einem Mönch angefertigt, der anscheinend ein Original aus dem 13. Jahrhundert kopierte. Über Grönland und Vinland schrieb er einen längeren lateinischen Text, demzufolge Erik (Gnupsson), "Legat des Apostolischen Stuhles und Bischof von Grönland und den benachbarten Gebieten", im letzten Regierungsjahr Papst Pascals II. (1117/18) Vinland besucht hat. Es müssen also in jener Zeit schon europäische Siedlungen in Amerika vorhanden gewesen sein. Vielleicht ruht in den Archiven des Vatikans noch ein Bericht des Legaten, der von den Zuständen jenseits des Ozeans Kunde gibt.

Die Entdeckung der Karte ist eine Geschichte für sich. 1957 erwarb ein amerikanischer Buchhändler irgendwo in Europa ein mittelalterliches handgeschriebenes Manuskript, die Abschrift eines Berichtes über die Reise eines Franziskanermönches zu den Tartaren. Als Illustration war die Karte beigefügt.

Acht Jahre brauchten die Wissenschaftler der Yale-Universität, im die Echtheit der Karte festzustellen. Sie hatten zunächst Zweifel, da die Wurmlöcher in der Karte nicht mit denen des Buches übereinstimmten. Zufällig wurde jedoch in Europa die Kopie eines mittelalterlichen Geschichtswerkes gefunden, die ebenfalls von dem Basler Mönch stammte. Die Wurmlöcher des Einbandes deckten sich mit denen der Karte.