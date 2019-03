Inhalt Seite 1 — Seit 150 Jahren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Münster

Am kommenden Montag wird in Münster gefeiert, zuerst in der Kirche, dann im Landeshaus und abends im Rathaus: "150 Jahre eigenständiges Westfalen."

"Selbständiges Westfalen – das konnten wir ja nicht gut sagen", bemerkte dazu der Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Anton Röchling, mit der Miene eines Mannes, der einem Donnerwetter gefaßt entgegensieht. Denn seit Jerome, dem König Lustig von Kassel, sind Unabhängigkeitsgedanken in Westfalen nicht mehr geäußert worden. Und außerdem genügte bisher schon die ständige Betonung der westfälischen "Eigenständigkeit", damit einigen Politikern im fernen Düsseldorf die Nerven durchgingen.

Historisch gesehen ist an der 150-Jahr-Feier nichts auszusetzen: Am 18. Oktober 1815 traten die Stände der neugebildeten Provinz Westfalen zum ersten Male zusammen und huldigtem dem König. "Pauken und Trompeten und 101 Kanonenschüsse verkündigten das Ende der erhabenen und feyerlichen Handlung", schrieb der Chronist, "den spätesten Enkeln heilig und als Westfalens Wiedergeburt zu bezeichnen." Rechtsnachfolger der ehemaligen preußischen Provinzen Rheinland und Westfalen wurden nach dem Kriege die Landschaftsverbände, die beiden mächtigen regionalen Selbstverwaltungsorgane und einzigen Traditionsträger im – von der Besatzung zusammengefügten – Lande Nordrhein-Westfalen. Die Düsseldorfer Landesregierung hatte der Neubildung zugestimmt, in dem Gedanken, "daß die Berücksichtigung dessen, was man das Recht der Landschaft nennt, die Landesfreudigkeit hebt".

Aber die Landesfreudigkeit der Westfalen, die ihren Landschaftsverband nicht nur als Verwaltungskörperschaft verstehen, sondern als Repräsentanz ihrer Landschaft und die sich nicht nur gern an den preußischen König erinnern, sondern auch noch 1000 Jahre weiter zurück an Widukind und Karl den Großen – dies alles ging den Düsseldorfern denn doch zu weit. Sie hatten gehofft, mit der Zeit die Landeshauptstadt zum Zentrum der "Landesfreude" zu machen. Da sie das Stammesbewußtsein der Westfalen nicht verdrängen können, richteten sie ihr Augenmerk in letzter Zeit auf die Landschaftsverbände.

Seit dem Frühjahr basteln die Regierungsparteien, CDU und FDP, an einer Verwaltungsreform, die in Düsseldorf mit mehr Leidenschaft als Sachverstand diskutiert wurde. Auch die Ideologen der Landschaftsverbände bezweifeln die Notwendigkeit einer Verwaltungsreform nicht. Sie mißtrauen nur den Düsseldorfern, die zugunsten der staatlichen Hoheitsverwaltung die Rechte der Selbstverwaltung beschneiden wollen (siehe DIE ZEIT Nr. 14 vom 2. April 1965). Während sich der Landschaftsverband Rheinland aus der Diskussion klug zurückhielt und zur 150-Jahr-Feier lediglich ein Gedenkbuch herausgab, will der Landschaftsverband Westfalen-Lippe noch einmal auf die Pauke hauen, wie vor 150 Jahren – obwohl kein König kommen wird. Nicht nur der Sauerländer Bundespräsident Heinrich Lübke sagte ab, auch der Landesvater, Dr. Franz Meyers, ließ sich entschuldigen. Nun soll wenigstens sein Stellvertreter, Innenminister Willi Weyer an der Feier teilnehmen, ein Mann, der noch vor kurzer Zeit erklärt hat: "Ich bin kein Freund der Landschaftsverbände.

Bei so geringer Rücksichtnahme auf die verletzliche westfälische Seele sieht Anton Röchling, von den Westfalen allgemein noch "Herr Landeshauptmann" genannt, auch gar nicht ein, warum er nicht gegen den Stachel locken und ein paar Unabhängigkeitsgedanken aus der Mottenkiste hervorholen soll. Hatte nicht auch Reichskanzler a. D. Hans Luther einst von den Westfalen gesagt: "Das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit ist hier ausgedrückt wie sonst nur in Bayern." Der "Landeshauptmann" Röchling stimmte sich schon auf der vor einigen Tagen stattgefundenen Pressekonferenz auf den Feierton am kommenden Montag ein: "Ich überschätze eine Kraft nicht", sagte er mit zorniger Stimme, "das sind die Westfalen, die für den Bestand des Landschaftsverbandes in aller Loyalität auf die Barrikaden gehen werden."