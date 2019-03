Anmerkungen zu einer überraschenden Studie über die menschlichen Beziehungen in der Großstadt

Von Manfred Sack

Im Hamburger Stadtteil Berne, siebzehn Kilometer von der Innenstadt entfernt, steht eine Reihenhaussiedlung. Sie sieht aus, wie Niederlassungen solcher Art überall in Deutschland auszusehen pflegen; ihre Bewohner schienen jahrelang auch so zu wohnen, wie Großstadtkritiker es ihnen allerorten nachsagen: anonym, kontaktlos, ungesellig, etwas apathisch, extrem privat. Vom Nachbarn Notiz zu nehmen, kostete lange Zeit Überwindung, Grußfloskeln klangen kläglich: wen von denen, die man nicht kannte, sollte man, müßte man grüßen? Gärten und Kinder flochten freilich langsam unverbindliche Bande. Nichts besonderes also. Doch eines Tages traten, roten Ziegelsplitt abwerfend, Kalkmännchen in Erscheinung.

Kalkmännchen sind "Kalkeinschlüsse" in Ziegelsteinen schlechter Qualität. Sie dehnen sich bei Feuchtigkeit aus. Manchmal sprengen sie Steine (und Häuser, wie einst in Kaiserslautern), meist demolieren sie sie nur: die schöne Schauseite der Steine platzt unter dem Drängen der Kalkmännchen ab. Dies also geschah – und führte zu einem gesellschaftlichen Effekt, den niemand erwartet hatte: Die gemeinsame Drangsal brachte die anonymen, kontaktlosen, extrem privat lebenden "Nachbarn" zusammen. Sie gründeten eine Interessengemeinschaft. Sie tagte alle paar Wochen in der Hinterstube eines Wirtshauses; sie löste sich auf, nachdem sie einem jeden hundert Mark Entschädigung erfochten hatte. Man erfuhr: Not bildet Nachbarschaft; sie erzwingt soviel "Kontakt" wie nötig und läßt soviel Distanz wie möglich: eine großstädtische Begebenheit.

Man kann die Kalkmännchen ebenso wie das kurze Ereignis gemeinsamen Handelns für nicht sonderlich wichtig halten, auf jeden Fall zeigte es an, daß mit den Vorurteilen, die hundert Jahre lang um die Großstadt aufgehäufelt worden sind und nur zaghaft abgetragen werden, etwas nicht stimmt. Sind die Menschen völlig entwurzelt? Ist die "isolierte Kleinfamilie" wirklich isoliert? Sind Großstädter durch die Erscheinungen modernen Lebens kontaktarm, ungesellig, gefährdet in vielerlei Beziehung? Was endlich hat es mit dem City-Sterben auf sich? Werden die Bewohner geschlossener Stadtrandsiedlungen zu Kleinstädtern, die zum Kaufmann um die Ecke gehen, aber nicht mehr ins Zentrum der Stadt fahren?

Ich hielt meine Nachbarn nebenan bisher für eine Ausnahme, ihre geselligen Unternehmungen manchmal für provinzielle Usancen: Sie besuchen Eltern, Geschwister, Schwäger, sie werden besucht von Eltern, Geschwistern, Schwägern samt deren Kindern, sie haben Bekannte, die sie als Last oder als Gunst empfinden, mit denen sie aber emsig Verkehr pflegen. Des Großstädters Umgang mit den Mitmenschen, so war hier abzulesen, findet keineswegs nur am Telephonhörer statt, und das Auto hat die Beziehungen nur vertieft: man fährt öfter, weil man die ganze Kinderschar mitnehmen kann.

Man nimmt, was man kriegt