Deutschland: Drei Klassen im Krankenhaus – unmodern wie weiland das Dreiklassenwahlrecht

Von Neal Ascherson

Neal Ascherson ist Engländer; er lebt seit geraumer Zeit als Korrespondent des "Observer" in Bonn

Mein Nachbar steht auf, zieht seinen schwarzweißen Tweedmantel an. Der Zug rollt durch die herbstliche Landschaft, wo die Bauern gerade dabei sind, ihre Kartoffeln zu ernten. Er nimmt seine Aktentasche in die Hand, geht zur Tür, wünscht uns Zurückbleibenden einen guten Tag und reiht sich in die Schlange der Reisenden ein, die schon auf dem Korridor stehen. Sein Reiseziel ist noch nicht einmal am Horizont zu erkennen, aber man muß fertig sein, man möchte nicht der letzte sein.

Dies ist, scheint mir, eine deutsche Sitte, und ich erinnere mich an eine englische Eigenart, daß Menschen hastig voraneilen. Man braucht nur einmal eine Gruppe englischer Passagiere zu beobachten, die sich auf dem Wege zu ihrem Flugzeug befindet. Sie gehen immer schneller; jeder von ihnen möchte das Flugzeug als erster erreichen. Wenn sie im Flugzeug sind, besetzen sie den nach ihrer Meinung sichersten Platz. Es könnte ja ein Unfall geschehen, und für einen solchen Fall – so heißt es in einer viel gelesenen englischen Novelle – hält man sich am sichersten auf den Plätzen am Schwanzende auf.

Bezeichnende "Nachrufe"

Ich glaube, daß die Engländer mit den Skandinaviern den Tod am meisten fürchten und daß diese Furcht schließlich dazu geführt hat, unsere Institutionen zu formen. Wenn man überhaupt in dieser Frage zu einem allgemeinen Urteil kommen kann – mir scheint, die Deutschen haben keine so große Angst vor dem Tod wie wir Engländer. Diese Haltung drückte sich beispielsweise in den "Nachrufen" aus und wohl auch darin, daß es in Deutschland viel mehr Selbstmörder gibt und viel mehr Morde geschehen als in England.