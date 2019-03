Inhalt Seite 1 — Spaziergang auf dem "Scheitel Germaniens" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Paul

Vom Fichtelgebirge nehmen nach allen vier Himmelsrichtungen Saale und Eger, Main und Naab ihren Lauf zur Nordsee und zum Schwarzen Meer: Einst nannte man es "Scheitel Germaniens". Das Gebirge ist allein übriggeblieben, vom "Scheitel", gar noch "Germaniens", spricht niemand mehr. Ein wenig denkt man aber doch noch an ein mythisches Gebirge, wenn man im riesigen Felsenlabyrinth der Luisenburg das granitene Urgebirge schaut. Eine Kampfregion der Natur, vor uns aufgebaut, nun zum Ausflugsziel geworden als Festspielplatz der Stadt Wunsiedel, auf dem man einst das Laienspiel aufführte, heute Welttheater. Jean Paul, der in Wunsiedel geboren ist, Max Reger, Richard und Siegfried Wagner haben aus diesem Gebirge Anregung erhalten.

Eine "Naturapotheke" wird das Fichtelgebirge genannt, denn es hat Kurorte wie Bad Berneck, Bischofsgrün, Warmensteinach und Wirsberg, die Mineralquellen in Kondrau, König-Otto-Bad, Grosschlattengrün, Alexandersbad, Hohenberg an der Eger und Sophienreuth. Sommerfrischen genug in Höhenlagen bis zu fast 800 Metern, über 10 000 Betten für Fremde und den Fichtelgebirgsverein, der "Felsbesteigungsanlagen" schuf, auf den sechs höchsten Bergen Aussichtstürme baute und viele Wanderwege markierte. 440 Hotels und Gasthöfe nehmen die Besucher auf, die zu allen Jahreszeiten hier Erholung suchen. Es ist die Gegend der "Fränkischen Klöße", der Rostbratwürste und der Pfeffernüßle aus Bad Berneck, des Wunsiedler "Sechsämtertropfens", der Medizin und Genuß zugleich ist, den man zu den deftigen Speisen gern nimmt. Ein dichtes Straßennetz ist angelegt, die "Fichtelgebirgsstraße" und die "Glasstraße", aber auch die "Porzellanstraße" von Marktredwitz nach Selb.

Es ist die wichtige Verkehrsbrücke zwischen Westen und Osten, Norden und Süden auch heute noch. Burgruinen auf beherrschenden Höhen erinnern daran, auf dem Weißenstein bei Friedenfels, auf dem Waldstein und Epprechtstein nahe Weißenstadt, Wallenrode und Stein bei Bad Berneck, Hohenberg und Thierstein über dem Egertal. Neunhundert Jahre alt ist diese Funktion, die einst wie jetzt eifersüchtig, von den Anliegern bewacht wird, diesseits und jenseits der Zonengrenze und Staatsgrenze gegen die CSSR. In Bad Berneck, wo Kneipps Jünger ein Dorado haben, ist seit hundert Jahren ein musterhaftes Kurbad entstanden, mit vielen Hotels und Pensionen. Das Klima ist mild, da der Ort windgeschützt im Olschnitztal liegt. Zerstreuung gibt es genug, aber auch Waldwege sind zu finden, die ins alte deutsche Märchen vom Walde zu gehen scheinen, das man noch aus der Kindheit kennt.

Einst kamen die Sachsen und Berliner ins Fichtelgebirge, nun sind es nur noch die Westberliner, für die diese Landschaft "vor der Tür" liegt, nämlich gleich hinter dem Grenzübergang Töpen-Juchhöh ...

Die Landschaft ist nicht idyllisch; sie ist groß und streng und besitzt Weite. Sie hat die Schönheit des Gewaltigen, aber die Maße des Gewaltigen sind zu ordnen, sie bleiben faßbar. Nichts bedrückt hier, obwohl es erhaben aussieht. Am Fichtelsee schweigt die Zeit, sie scheint stillzustehen. Und wer im kleinen Fleckl von der Panoramastraße herunterfährt, um einen Kaffee zu trinken, hat plötzlich im Kopfe Erinnerungen an das Erzgebirge, das hier so nahe ist und in das man nicht einreisen darf.

In Wunsiedel sollte man das Fichtelgebirgsmuseum nicht versäumen. Es verfügt über viele kleine Stuben, die mit altem Mobiliar ausgestattet sind. Man kehrt zu den Ahnen heim, man sieht, wie sie beim Krämer kauften, und erschrickt vor den Wandlungen, denen wir gefolgt sind, ohne sie ganz zu begreifen.