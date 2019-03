Die finanzbehördlichen Vertrauenspersonen, sogenannte V-Leute, sind seit langem ein öffentliches Ärgernis. Das sind jene Zeitgenossen, die gegen Sonderentlohnung der Steuerfahndung Hilfsdienste leisten. Sie melden Steuerpflichtige, von denen angenommen wird, daß sie ihre Steuerpflichten nicht korrekt erfüllen. Die Finanzverwaltung behauptet, daß sie auf diese Helfer keinesfalls verzichten kann, sie schützt die V-Leute daher auch dann, wenn sie einmal falsche Anzeigen erstatten und schuldlose Steuerzahler einem peinlichen und oft folgenschweren Steuerfahndungsverfahren ausliefern. Das fiskalische Interesse ist hier dem Ehrenschutz der Staatsbürger übergeordnet. So meinen es jedenfalls die Finanzverwaltungsbehörden bis hinauf zum Bundesfinanzminister.

Gegenteiliger Ansicht sind die Gerichte, die seit rund zehn Jahren stets dahin entscheiden, daß Steuerspitzel benannt werden müssen, wenn sie falsche Anschuldigungen erhoben haben. Die Finanzbehörden verstanden es jedoch bisher immer, den gerichtlichen Anordnungen auszuweichen. Jetzt aber ist der Bundesfinanzminister gezwungen worden, der Staatsanwaltschaft den Namen eines Spitzels zu nennen, der jemand zu Unrecht als Steuerhinterzieher denunziert hatte. Die Zweite Strafkammer des Bonner Landgerichts hat entschieden, daß der Ehrenschutz und die Persönlichkeitsrechte des Staatsbürgers Vorrang vor dem fiskalischen Interesse an der Aufdeckung von Steuerhinterziehungen haben, daß Finanzspitzel bei falscher Anschuldigung benannt werden müssen und eventuell vor den Strafrichter gestellt werden können. (13 QS 141/65).

Hausbesitzer und gewerbliche Wirtschaft haben sich schon lange dagegen gewehrt, daß die beachtlichen Kosten für den Anschluß eines Hauses an das Stromversorgungsnetz nicht als Herstellungskosten abgeschrieben werden durften. Unverzagte Rechtsstreiter haben jetzt für alle Hausbesitzer in dieser Frage einen Sieg errungen. Der Bundesfinanzhof hat nämlich jetzt die Rechtsauffassung dieser Steuerbürger als richtig bestätigt und in einem Urteil wörtlich ausgeführt: "Die Kosten für den Anschluß eines Hauses an das Stromversorgungsnetz gehören zu den Herstellungskosten des Hauses und können daher nach Paragraph 7 b Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes erhöht abgeschrieben werden." Die von der Finanzverwaltung vorgebrachten Gegenargumente, die auch bisher untergeordneten Finanzgerichten anerkannt wurden, erklären die Bundesrichter für irrig und daher für nicht rechtswirksam. (Bundessteuerblatt 1965 Teil III Seite 226)

Aufwendungen für die Aussteuer der Tochter können als außergewöhnliche Belastung steuerbegünstigt sein, wenn das Vermögen der Eltern nicht zu hoch ist. Schwierigkeiten bei der Vermögensermittlung der Eltern machen die Finanzämter aber häufig bei der Bewertung von Einfamilienhäusern der Brauteltern. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun klargestellt, daß hierbei nicht mit dem Verkehrswert des Hauses gerechnet werden dürfe, sondern daß nur der doppelte Einheitswert anzusetzen ist. Eine schematische Anwendung der Grundsätze, wann ein erhebliches Vermögen vorliegt, ist nach Meinung des BFH unzulässig. Vielmehr sei jeder Einzelfall individuell zu behandeln. Auch bei hoch erscheinenden Vermögenswerten muß also im Einzelfall eventuell eine Steuervergünstigung wegen außergewöhnlicher Belastung anerkannt werden. Für die Ermittlung eines Betriebsvermögens kommt eine solche Vereinfachung allerdings nicht in Betracht. Doch soll bei Entscheidungen über die Steuerbegünstigung einer Aussteuer nicht kleinlich verfahren werden, damit dem Sinn und Zweck des Gesetzes entsprochen wird, sozialrechtlich zu handeln. Auch hier gilt, was die Bundesfinanzrichter in früheren Urteilen schon sagten: im Zweifel ist für den Steuerpflichtigen zu entscheiden, nicht für den Fiskus. (Urteil des BFH vom 15. 1. 1965 – VI 234/64 U – im Bundessteuerblatt 1965 Teil III Seite 193)

Das Finanzgericht Kassel hatte vor einiger Zeit entschieden, daß Brautpaare, die von ihren Eltern keine Aussteuer erhalten, die Kosten für die selbstbeschaffte Ersteinrichtung ihrer Wohnung als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen können. Zahlreiche junge Ehepaare verwendeten daraufhin ihre Ersparnisse für eine Selbstaussteuerung, die nach dem Spruch der Finanzrichter bis zu 8000 Mark jährlich steuerabzugsfähig sein sollte. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dieses Urteil nun wieder aufgehoben. Dadurch werden zahlreiche junge Eheleute, die mit Steuerersparnissen von einigen hundert Mark jährlich gerechnet hatten, arg enttäuscht. Dieses Urteil des BFH ist jedoch von einem jungen Ehepaar vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten worden, und man kann noch hoffen, daß es als verfassungswidrig aufgehoben wird. Auf alle Fälle sollten alle jungen Ehepaare, die sich ihre Aussteuer mühsam selbst zusammengespart haben, gegen ablehnende Finanzamtsbescheide sofort Rechtsmittel einlegen und unter Hinweis auf die laufende Verfassungsbeschwerde Aussetzung der Steuerzahlung wie auch des Rechtsmittelverfahrens bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts beantragen. Andernfalls erhalten die Steuerbescheide Rechtskraft, so daß auch bei einer Aufhebung des BFH-Urteils niemand von den Betroffenen die Steuervergünstigungen für die Vergangenheit gewährt bekommt.

*

Bausparer sollen für ihre Sparleistung nicht nur durch die Wohnungsbauprämie von jährlich bis zu 400 Mark belohnt werden. Zweck des Bauspargesetzes ist es vor allem, daß jeder zu einer Wohnung kommt, die seinen Vermögensverhältnissen entspricht. Für das prämienbegünstigte Bausparen bestehen zwar genaue gesetzlich bestimmte Grenzen, doch sollen sie großzügig angewendet werden. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in mehreren Urteilen klargestellt. In einem Fall, der dem BFH zur Entscheidung vorlag, hatte eine Tochter ihrer Mutter die ihr selbst zugeteilte Bausparsumme für den Bau eines Hauses gegeben, das zwar zu rund 80 Prozent gewerblich genutzt wurde, in dem aber für die Mutter ebenso wie für die später verheiratete Tochter Wohnungen bereitgestellt werden sollten. Darin sah das Finanzamt eine prämienschädliche Verwendung der Bauspargelder. Diese Auffassung korrigierte der Bundesfinanzhof jedoch mit dem Hinweis, daß durch das Bausparen "auch wirtschaftlich schwächeren Bausparern, die weder selbst ein Haus bauen noch eine Eigentumswohnung erwerben können, ermöglicht werden soll, sich mit Hilfe eines Bausparvertrages eine Wohnung zu beschaffen". Daher muß auch eine solche Verwendung des Bauspargeldes als prämienberechtigt anerkannt werden, wie sie in dem geschilderten Fall vorgenommen wurden. (Urteil des BFH vom 19. 2. 1965 – VI 274/63 U – im Bundessteuerblatt 1965 Teil III Seite 371)

Manfred Mielke