Von Thilo v. Uslar

München

Als die Wahlen vorbei waren und sich auch der September seinem Ende zuneigte, kurz vor Erntedank, rückte der Bayern-Kurier das Parteiblatt der CSU, eine Anzeige in seine Spalten ein: Franz Josef Strauß bedankte sich für die absolute Wählermehrheit. Sein Dank galt nicht nur den Organisationen und Kandidaten der Wahl, gemeint waren auch "alle Wahlhelfer", die ihm "gerade in den vergangenen Wochen so hilfreich zur Seite gestanden" hatten. Wenn die Politik einer Partei so sehr auf die Person ihres Vorsitzenden zugeschnitten ist, wie bei der CSU, dann fragt man sich, wen Strauß mit den Wahlhelfern wohl gemeint haben mag, denen für den Wahlerfolg zu danken war.

Der Kreis um Strauß bildet nach außen eine Art geschlossene Gesellschaft. Der Zuschnitt der Partei auf die Person ihres Vorsitzenden wird von den Funktionären entweder als ideale Dauerlösung begrüßt, oder, von anderen, solange geduldet, wie die Bayern gewillt sind, Strauß, und damit der CSU, ihre Stimme zu geben. Daß der "innere Zirkel" der Parteispitze und -organisation in sich heterogen ist, zeigte der Protest der beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Huber und Dollinger, als junge Leute in der Landesleitung die knappe Formel verkündeten: Strauß ist die CSU, und wer die CSU will, der will auch Strauß. Die Stellvertreter fanden das überspitzt. Sie gaben sich zwar bald mit einer versöhnlichen Erklärung zufrieden; aber sie hatten gezeigt, daß man sie nicht zu den Kräften zählen darf, die dem Parteiführer bedingungslos die Stange halten.

Ludwig Huber, bayerischer Kultusminister und Fraktionsvorsitzender der Christlich-Sozialen im Landtag, artikuliert seine Position in der Parteispitze mit Hilfe dezenter Dementis. Von der Presse seit langem als der "kommende Mann" apostrophiert, möchte er eines Tages an Strauß vorbeiziehen. Aber er ist nicht der Mann, der den großen Brocken eigenhändig wegrollt, der die Tür zu seiner weiteren Karriere blockiert. Einstweilen hält er es mit der Landespolitik, die Strauß ihm nicht streitig macht, und gibt zu erkennen, daß er sich nicht zum Lehnsmann eignet.

Werner Dollinger, als Repräsentant der Protestanten im Parteivorstand, riskiert da und dort die Auseinandersetzung mit dem Chef, ist aber ebenfalls bedacht, nicht Anlaß zu übertriebenen Spekulationen über die Kräfteverhältnisse in der CSU-Spitze zu geben. Diese Spekulationen, vom Wunschdenken mancher Strauß-Gegner verschleiert, sind nicht nur in Bayern en vogue. Das mag ein Grund dafür sein, daß der CSU-Generalsekretär, Anton Jaumann, bestrebt ist, über seinen Machtbereich ein möglichst geschlossenes Bild zu ermitteln. Der 38jährige Rechtsanwalt, der in der Statur seinem Vorsitzenden verblüffend ähnelt, gilt als Mann des Ausgleichs. Als er 1963 das Amt übernahm, glaubte niemand, daß er den gleichen Einfluß ausüben würde, wie sein Vorgänger, der clevere Dr. Fritz Zimmermann, der im engsten Kontakt mit Strauß (der selber einmal Generalsekretär war) die Landesleitung zum Apparat formte, auf den sich der "Chef" in jeder Hinsicht verlassen konnte. Als Zimmermann wegen mancher Praktiken dem Druck innerhalb der Partei weichen mußte, bewies sein Nachfolger Jaumann, daß er seine Kompetenzen zu handhaben wußte. Er brachte es fertig, was Zimmermann nicht gelungen war: die Chefsekretärin Auguste Niedermeier in einen entfernten Korridor zu verbannen und ihr damit die Möglichkeit zu nehmen, selbstverfaßte Erklärungen herauszugeben, die so begannen: "Die CSU-Landesleitung erklärt..."

Daß er den Apparat nicht nur von Schlacken und grauen Eminenzen befreien konnte, sondern auch in der Lage war, Personalentscheidungen zu korrigieren, mit denen Strauß ihm "hineinregierte", zeigt der Fall Oberhorner. Walter Oberhorner war als persönlicher Referent von Strauß in die Landesleitung gekommen. Er verstand es, ganz auf Strauß eingestellt, mehr und mehr Einfluß zu gewinnen. Als Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit, als Sprecher des CSU-Vorsitzenden in der Redaktion des "Bayern-Kurier" und als Teilhaber der "Union-Werbung" hatte er sich fast zur Schlüsselfigur gemausert. Als sich herausstellte, daß er in seinem Lebenslauf ein bißchen gemogelt hatte, nahm Jaumann diesen im Grunde harmlosen Schnitzer zum Anlaß, Oberhorners Karriere zu beenden. Daß es nur weniger Blitzkonferenzen mit Strauß bedurfte, diesen dazu zu bringen, sich von einem seiner Getreuesten kurzerhand zu trennen, spricht für Jaumanns Stehvermögen, das ihm gestattet, Strauß auch einmal gegen Angriffe in Schatz zu nehmen, ohne damit das zu sein, was man in Bayern einen Straußisten nennt.