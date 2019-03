LA TRAVIATA Oper von Giuseppe Verdi Berliner Festwochen, Deutsche Oper

Diese Neuinszenierung ist das erste Gemeinschaftswerk von Gustav Rudolf Sellner und Lorin Maazel als Generalintendant und Generalmusikdirektor der Deutschen Oper in Berlin. Als Regisseur und Dirigent waren sie sich schon bei den Salzburger Festspielen im Zeichen Mozarts begegnet.

Dem "Figaro"-Konzept Sellners stand Maazel noch beziehungslos gegenüber. Zwiespältig wirkte auch eine Festwochen-Vorstellung von Richard Wagners "Tristan und Isolde", die Maazel 1963 in Berlin (gleichsam als private Generalprobe für das Japan-Gastspiel der Deutschen Oper) übernommen hatte: interessant belichteter Formverlauf im Orchester, matt bis zur Stumpfheit die allein gelassenen Sänger.

Im Zeichen Verdis nun hat der fünfunddreißigjährige Generalmusikdirektor von seinen außerordentlichen Qualitäten als Opernkapellmeister überzeugt. Er fand sich auch mit dem Regisseur Sellner zu solchem Zusammenwirken, daß sich aus dem Zuschauerraum nicht mehr beurteilen ließ, wem einige bedeutsame Akzente in dieser "Traviata" zu danken waren.

Als beglückendes, für die Zukunft der Westberliner Oper viel versprechendes Vorzeichen empfand man die Vorherrschaft des musikalischen Elements vor dem szenischen. Maazel entfachte mit brennender Intensität das Espressivo der Partitur. Das gilt nicht nur für die breiten Streicherkantilenen. Auch die typischen Tuttischläge des Orchesters und die grundierenden Instrumentalfarben, ja sogar konventionelle Begleitfiguren waren von einem Brio erfüllt, das Verdis Orchester den ganzen Abend lang präsent erhielt.

Anders als in jenem "Tristan", hatten, in der "Traviata" auch die Sänger an Maazel den verständnisvollsten, die (italienisch, gesungenen) Melodien dramatisch modellierenden Dirigenten. Hilde Gilden bereicherte (in der zweiten Vorstellung) die Titelpartie über die gestochene Brillanz berühmter italienischer Vorbilder hinaus um pastose Farbwerte ihres reich timbrierten Soprans. In Giacomo Aragall (Alfred) scheint sich ein Tenor von der Qualität Tito Schipas anzukündigen. Als Vater Germont schuf Dietrich Fischer-Dieskau eine eigenwillige Charakterfigur, die das ranzig gewordene Baritonschmalz des Heimatliedes souverän überwand.

Der kluge Beitrag Sellners zu diesem eminenten Opernereignis bestand in der Unauffälligkeit seiner Regie. Von Filippo Sanjust war ihm eine atmosphärisch dichte Dekoration geliefert worden. Obwohl ihr Historismus stellenweise die Bühne für Aktion verbaute, fiel dieser Nachteil nicht schwer ins Gewicht. Denn der Regisseur konzentrierte das Drama auf die Solisten. Sie führte er individuell und mit Geschmack, wobei rücksichtsvoll sängerische Positionen bedacht wurden. Der Chor agierte fast konventionell als Staffage.

Zwischen der Kapellmeisterregie Karajans und dem musikliebenden Regisseur-Theater Felsensteins schlägt Sellner für das traditionelle Repertoire einen dritten Weg ein. Man darf gespannt sein auf ein großes Vorhaben des neuen Berliner Chefgespanns: In einer einzigen Spielzeit (1966/67) wollen Sellner und Maazel gemeinsam Wagners ganzen "Ring des Nibelungen" neu herausbringen. Johannes Jacobi