Zum erstenmal in seiner Geschichte hat der Schweizer Welttierschutzbund den Entwurf eines "Europäischen Tierschutzgesetzes" ausgearbeitet, da immer noch in vielen europäischen Ländern keine oder nur sehr ungenügende Bestimmungen zum Schutze der Tiere bestehen. Der Entwurf ist dem Europarat in Straßburg zugeleitet worden.

Es soll unter anderem verboten werden:

Das Schlachten der Tiere ohne Betäubung; das Veranstalten von Stierkämpfen, Hundekämpfen, Hahnenkämpfen und ähnlichen Schaustellungen sowie das Veranstalten von Taubenschießen; das Ausreißen der Gliedermaßen von lebenden Fröschen; Tiere zum Zwecke der Schnellmast zur Futteraufnahme zu zwingen; das Kürzen der Schweifrübe von Pferden; das Einziehen von Nasenringen bei Schweinen; die Verwendung von Tieren zu Filmaufnahmen, sofern dies mit Schmerzen für das Tier verbunden ist; das Fangen von Vögeln mit Netzen und Leimruten; die Hetzjagd.

Der Gesetzentwurf verlangt ferner, daß Versuche zu Lehrzwecken nur dann gestattet sind, wenn andere Lehrmittel (Film, Modelle) den Vorgang der Versuche nicht ausreichend veranschaulichen.

Die Regierungen werden aufgefordert, den Tierschutz zu fördern: "durch eine tierfreundliche Erziehung der Jugend in den Schulen" und durch eine "Beaufsichtigung und Einschränkung der wissenschaftlichen Tierversuche". D. Z.