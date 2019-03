Inhalt Seite 1 — Tödliches Scheingefecht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Uwe Nettelbeck

Mit dem verbliebenen Ian Fleming, dem gerissenen Nutznießer des Atompatts, der es verstanden hatte, einen marktgängigen Mythos von der Überlegenheit westlicher Tugend und Manneskraft zu etablieren und seine eigenen Tagträume wohlfeil mit den geheimen Aggressionstrieben einer zum Friedlich sein angehaltenen Bourgeoisie zu verbinden, mit Ian Fleming, dem Erfinder des Lizenzkillers mit der Doppelnull, hat der retirierte Diplomat John le Carré alias David Cornwell außer gern Genre und dem Erfolg nichts gemein.

Der neue Spionageroman des Engländers

John le Carré: "Krieg im Spiegel (Originaltitel he Looking-Glass War"), aus dem Englischen von Manfred von Conta: Paul Zsolnay Verlag, Wien; 386 S., 21,80 DM

dem die ausdrückliche Versicherung des Verfassens vorangeschickt ist, er schuldere fiktive Vorgänge und Institutionen. ist ein Kuckucksei, den Konsumenten von Agenten – Thrillern im Nest fabriziert, eine frostige Farce, die allen Bond-Fans gegen den Strich und Jeden wohl auch über den Verstand geschrieben ist. Graham Greenes generoses, auf le Carrés "Der Spion, der aus der Kälte kam" gemünztes Diktum vom besten Spionageroman, den er je gelesen habe, kam ein Buch zu früh – erst jetzt hat sich, scheint mir, dieser Autor den etwas übertriebenen Beifall von damals verdient.

"Keine der Personen, Klubs, Institutionen und Nachrichtenorganisationen, die ich hier oder anderswo beschrieben habe, gibt es oder hat es meines Wissens jemals wirklich gegeben. Das möchte ich besonders hervorheben schreibt le Carré, und das nicht ohne Grund. Denn man hat ihn der dokumentarischen Ambition verdächtigt und ihm deshalb vorgeworfen, er sei ein Phantast, man hat den "Spion" auf seinen Wahrscheinlichkeitsgehalt abgeklopft und war zu dem Schluß gekommen. daß sich die dort geschilderte Aktion des Secret Service niemals habe zutragen können – man halte die Leichen gezählt und ein paar zuviel gefunden.

Im "Spion" war es le Carré darum gegangen. den an sich überflüssigen Nachweis zu liefern, daß im Agentenkrieg keine Seite wählerisch in ihren Mitteln ist; sein nobler Versuch, dem Secret Service die Weste zu schwärzen, hat ihn allerdings dazu verführt, eine so komplizierte wie abwegige Greulichkeit auszuhecken. Er hatte sich zu sehr darauf eingelassen, nach den Regeln des Genres zu erzählen, und Konzessionen nicht hinreichend vermieden.