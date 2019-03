Inhalt Seite 1 — Vermehrung im Reagenzglas Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leben aus der Retorte", unter dieser Überschrift erschienen die ersten amerikanischen Zeitungsmeldungen über ein Experiment, das der 51jährige Professor für Mikrobiologie an der Universität Illinois, Dr. Sol Spiegelman, in der jüngsten Ausgabe der "Proceedings of the National Academy" beschreibt.

In der Tat ist das Versuchsergebnis, das Spiegelman zusammen mit seinem Kollegen Professor George S. Beaudreau, dem japanischen Gastprofessor Ichiro Haruna, dem britischen Gastdozenten Dr. Ian B. Holland und dem Studenten Donald R. Mills erzielte, eine Entdeckung, die ohne Zweifel die Möglichkeit, dereinst lebende Substanzen aus lebenlosen Stoffen herstellen zu können, um einen großen Schritt nähergebracht hat.

Den fünf Wissenschaftlern ist es gelungen, einen Lebensprozeß, der normalerweise in der Zelle stattfindet, außerhalb der Zelle im Reagenzglas ablaufen zu lassen: Die Vermehrung von Ribonukleinsäure-Molekülen, die das Lebenszentrum bestimmter Viren darstellen.

Wiederholt haben wir an dieser Stelle beschrieben, wie die Herstellung der Eiweißstoffe in den Zellen der Lebewesen vor sich geht: Die Produktionspläne befinden sich im Zellkern, genauer gesagt, sie sind in der chemischen Struktur der dort befindlichen Moleküle der Desoxyribonukleinsäure (DNS) festgelegt. Die Eiweißfabriken (Ribosome) liegen aber außerhalb des Zellkerns; deshalb müssen die Produktionsbefehle "durch Boten" dorthin gelangen. Das besorgen die Moleküle der Boten-Ribonukleinsäure (Boten-RNS), die im Zellkern gewissermaßen als "Abdruck" der DNS-Moleküle hergestellt und dann auf die Reise zu den Eiweiß-Produktionsstätten geschickt werden.

Die Proteinfabriken erfahren mithin nur indirekt, nämlich durch die Übermittlung der Boten-RNS, was sie zu produzieren haben. Nun könnten irgendwelche RNS-Moleküle, die von außen in die Zelle eindringen, diesen Fabrikationsprozeß sabotieren, indem sie sozusagen als Boten verkleidet die Eiweißfabriken zur Herstellung von allerlei Proteinen veranlassen, die in dem "Lebensplan" der Zelle nicht vorgesehen sind.

Dies geschieht tatsächlich, und zwar durch bestimmte Viren, die lediglich aus RNS-Molekülen und einer Proteinhülle bestehen. Diese Viren können sich allein nicht vermehren, sie müssen dazu in eine Zelle eindringen. Dort veranlaßt die Viren-RNS die Eiweißfabriken zur Produktion von mindestens zwei Protein-Sorten: den Baustoff für neue Virenhüllen und ein Enzym, die sogenannte "Replicase". Nur mit Hilfe dieses Enzyms vermögen die RNS-Moleküle des Virus Kopien ihrer selbst herzustellen. So enstehen in der Wirtszelle neue Viren, Nachkommen des eingedrungenen Schmarotzers.

Professor Spiegelmans Forschergruppe vermochte nun jenes Enzym aus Bakterien-Zellen zu isolieren, in die sich Viren vom Typ "phi-Beta" eingenistet hatten. Um nun den Beweis zu erbringen, daß sie tatsächlich das richtige Enzym herauspräpariert hatten, mischten es die Wissenschaftler mit etwas aus phi-Beta-Viren extrahierter RNS und mit den Grundbausteinen für RNS-Moleküle, den sogenannten Nukleotiden. Das Experiment gelang: Die Viren-RNS vermehrte sich in dieser Mischung. Man hatte also das richtige Enzym isoliert. Doch damit gaben sich die fünf Forscher noch nicht zufrieden. Sie wollten wissen, ob die auf diese Weise künstlich erzeugte RNS biologisch in gleicher Weise wirksam ist wie die natürliche. Auch das bestätigte sich: Die synthetische RNS infizierte Bakterien so, als seien sie von richtigen Viren befallen.