Am 27. Juli dieses Jahres fragte Arno Seeger, Finanzchef des Krupp-Konzerns und Aufsichtsratsvorsitzender der Vereinigten Flugtechnischen Werke GmbH in Bremen, seine Aufsichtsratskollegen reihum, ob sie mit dem finanziellen Risiko für den Bau eines Verkehrsflugzeuges einverstanden seien. Die Herren nickten. Damit war der Weg frei für die Entwicklung und den Bau des ersten deutschen Verkehrsflugzeuges nach dem Kriege.

Es soll ein kleines Flugzeug werden, für nur 35 Passagiere oder auch 4,5 Tonnen Fracht. Aber natürlich ist es ein Jet.

Als vor zwei Jahren die deutsche Luftfahrtindustrie beim internationalen Luftfahrtsalon in Le Bourget bei Paris aufkreuzte, hatte sie ihren Spitznamen bald weg: Die besten Modellbauer der Welt. Mangels eigener Flugzeugentwicklungen, die gezeigt werden durften –, vor einige hatte das Verteidigungsministerium den Schleier der Geheimhaltung gezogen –, betand die deutsche Schau hauptsächlich aus Holzmodellen in Spielzeuggröße. Es waren erste Manifestationen neuer Ideen deutscher Flugzeugkonstrukteure. Und es war klar, daß die meisten keine Chance hatten, je über dieses Stadium hinauszukommen.

Fachleuten unter den Ausstellungsbesuchen fiel damals auf dem Stand der Weserflug GmbH das Modell eines bullig wirkenden Flugzeugs auf, das sich dadurch auszeichnete, daß in dem gläsernen Rumpf hinter der Pilotenkanzel ein Wagen untergebracht war, der seine Ähnlichkeit mit einem Mercedes kaum leugnete, und dahinter Passagiere placiert waren. Ironische Kommentare, dies sei doch das ideale Entwicklungshilfe-Flugzeug, blieben denn auch nicht aus.

Eine technische Besonderheit war es jedoch, daß die beiden Düsentriebwerke auf den Tragflächen montiert waren. Ingenieure des Unternehmens erläuterten bereitwillig, was sie sich dabei gedacht haben: Der Typ soll als Kurzstreckenflugzeug für Passagiere und Fracht auch überall dort eingesetzt werden können, wo es keineswegs so gepflegte Flugplätze wie in Europa gibt. Die Montage auf den Tragflächen soll verhindern, daß die Triebwerke auf den Buschplätzen Afrikas oder Südamerikas von hochgewirbelten Steinen beschädigt werden. Ein robustes Vielzweckflugzeug also.

Das Arbeitspferd, das bisher diesen Dienst geleistet hat, die DC 3, ist mittlerweile alt und müde geworden. Unter den rund 6000 im Weltluftverkehr eingesetzten Flugzeugen sind zwar noch immer etwa 1500 Maschinen dieses über zwanzig Jahre alten Typs, doch es ist abzusehen, wann auch das letzte Flugzeug dieser Bauart ausrangiert werden muß. Immerhin, einen ähnlichen Erfolg hatte nur noch die „Tante Ju“, wie die Flieger die Junkers Ju 52 zärtlich nannten.

Es war der amerikanische Präsident Kennedy, der die Flugzeugindustrie seines Landes auf diese Marktlücke hinwies und sie aufforderte, einen „DC-3-Nachfolger“ zu schaffen. Die Herstellerfirma Douglas Aircraft Company griff damals zum Rechenstift, kalkulierte die alte DC 3 noch einmal und stellte erschrocken fest, daß die Maschine heute wegen des zu hohen Preises unverkäuflich wäre. Die Douglas-Manager verzichteten also darauf, sich um einen Nachfolger für ihr erfolgreiches Flugzeug zu bemühen.