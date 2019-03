Trotz des immer stärker werdenden, militärischen Einsatzes der USA in Vietnam hat der Kampfeswille der Vietkong noch nicht nachgelassen. Für den 15. Oktober proklamierte die Führung der Vietkong den Beginn eines "Haßmonats". Nordvietnam hat abermals die Entsendung "einer großen Zahl Freiwilliger" nach Südvietnam angekündigt.

Das amerikanische Expeditionskorps geht unterdessen daran, die Vietkong systematisch aus wichtigen Gebieten zu vertreiben. In den Küstenprovinzen ist es ihm gelungen, die Reisfelder unter Kontrolle zu bringen. Über Nordvietnam wurden Millionen von Flugblättern abgeworfen, mit denen die Bevölkerung zum Widerstand gegen die kommunistische Herrschaft aufgerufen wird.

Ende dieser Woche waren in Südvietnam fast 150 000 amerikanische Soldaten versammelt. Bis zum Jahresende dürfte sich die Stärke der US-Truppen auf 200 000 Mann erhöhen Unvermeidlich steigt auch die Verlustrate der US-Streitkräfte. In der vorigen Woche gerieten amerikanische Kompanien und Patrouillen mehrmals in einen Hinterhalt der Partisanen. Nach einer inoffiziellen Verlustliste des Nachrichtenmagazins "Newsweek" haben die USA seit Februar etwa 400 Flugzeuge verloren.

Neue Probleme entstanden durch den anschwellenden Flüchtlingsstrom in Südvietnam. In den Küstenprovinzen werden bald eine Million Flüchtlinge zusammengeströmt sein, die in über 200 Lagern unter kärglichen Verhältnissen leben müssen. Dennoch ist die Regierung in Saigon zufrieden: "Je mehr Flüchtlinge kommen, um so besser", sagte ein Minister. "Sie sind für uns eine schwere Last, aber auch ein Beweis für das wachsende Vertrauen des Volkes zur Regierung."