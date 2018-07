Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Franz Josef Strauß lief; sich für die letzte Runde der Koaliiionsverhandlungen von Partei und Fraktion den Rücken stärken.

In der CDU mehrten sich die Stimmen für eine Abwahl des Vorsitzenden Konrad Adenauer wegen dessen "InterviewFeldzugs" gegen Gerhard Schröder.

Die Kommunalwahlen in der DDR brachten den erwarteten nahezu 100prozentigen Sfimmenanteil für die Einheitsliste der "Nationalen Front". Der Madrider Beschluß des Internationalen Olympischen Komitees verhinderte das Fortbestehen einer gesamtdeutschen Olympia Mannschatt.

Mao Tse tung schickte zum "Staatsfeiertag" der DDR ein herzliches Glückwunsch Telegramm. Bei antikommunistischen Säuberungsaktionen auf Java wurde Oberst Untung als Hauptradelsfuhrer der indonesischen Palastrevolution von Armee Einheiten festgenommen.

Von Kuba setzte eine amtlich geforderte Massenauswanderung nach den USA ein. In der größten militärischen Operation seit Beginn des Krieges in Vietnam versuchten die Amerikaner fünf Vietkong Bataillone einzukesseln. Nach ergebnislosem Verlauf der Londoner Verhandlungen drohte der rhodesische Regierungschef Jan Smith mit einer einseitigen Unabhangigkeitserklärung seines Landes. In der jüdisch verwalteten Hauptstadt Kaschmirs kam es zu Unruhen. Nach erfolgreicher Gallenblasenoperation empfing US Präsident Lyndon Johnson Vizepräsident Hubert Humphrey zu einem längeren Gespräch am Krankenbett. Nach 24 Tagen endete durch Vermittlung des Oberbürgermeisters Robert Wagner der New Yorker Zeitungsstreik. Mit der Minnesota Mining and Manufacturing Company entschloß sich ein weiterer amerikanischer Großbetrieb zur Ansiedlung im Ruhrgebiet.

In Brüssel begann einePressekampagne Eine Woche vor der Kanzlerwahl und Kabinettsvorstellung näherten sich zwischen Bonn und München die Spannungen innerhalb der potentiellen Kleinen Koalition dem Zerreißpunkf. Der CSU Vorsitzende gegen den EWG Präsidenten Walter Hallsfein. Englands konservative Partei sprach sich in ihrem neuen Programm für den Eintritt Großbritanniens in die EWG aus. Der englische Premierminister Harald Wilson berief einen Exportminister in sein Kabinett.

Der dritte sowjetische Versuch einer weichen Sondenlandung auf dem Mond blieb erfolglos. Die sowjetischen Kosmonauten Pawel Beljajew und Alexej Leonow unternahmen während ihrer DDRTournee einen Abstecher nach Westberlin. Der sowjetische Botschafter Andrej Smirnow beging in Rolandseck seinen 60. Geburtstag. Der dänische Premierminister Jens Otto Krag nahm in Moskau die Bundesrepublik gegen sowjetische Angriffe in Schutz.