Die Szene erinnerte an einen Bericht von Stanley oder Livingstone: Der weiße Besucher wird nach stundenlanger Fahrt durch eine unwirtliche Wüste im Kral vor den Häuptling geführt, der im Kreis seiner Vasallen thront. Der Diener meldet flüsternd die Ankunft des Fremden, und der Alte heißt ihn mit hoheitsvoller Geste nähertreten. Indessen – wir befanden uns nicht im unberührten Afrika. Wir waren in Gonakudzingwa, dem Verbannungslager, in das die südrhodesische Regierung fast 500 schwarze Nationalistenführer gesteckt hat.

Die ehrfurchtgebietende Gestalt vor mir war ihr Chef, Josuah Nkomo. Um ihn herum saß sein Schattenkabinett, junge und ergraute Männer, die sich hier, in einem selbstgebauten Kapitol aus Lehm und Ästen, jeden Tag versammelten und die Probleme ihres Ressorts mit einem Eifer studierten, als wären sie wirklich Staatsmänner und nicht machtlose Gefangene einer Regierung weißer Rassisten.

Gefangene – der Ausdruck stimmt nicht ganz. Sie waren es bis vor wenigen Monaten gewesen, hermetisch abgeschnürt von der Außenwelt, bis das Oberste Gericht Rhodesiens, das zuweilen mit einer heroischen Starrköpfigkeit die Unterdrückungswillkür der Rhodesischen Front durch eine strikte Bewahrung reiner Legalität durchkreuzt, dies Incommunicado durchbrach. Die Regierung darf ihre Gegner nur verbannen, nicht gefangensetzen, urteilte das Gericht, solange sie kein Urteilsspruch wegen gemeiner Verbrechen in die Gefängniszelle schickt.

In dem Internierungslager in der rhodesischen Wüste dürfen sich die Insassen frei bewegen und auch Besucher empfangen. Die kleine Bewachungstruppe der Polizei zeigt sich kaum innerhalb des Lagers, das sich selber regiert – und zwar so: "Erziehungsminister" Chinamono, ehemals Rektor einer berühmten schwarzen Waisenschule und eine der führenden Persönlichkeiten des rhodesischen Nationalismus, hat seine Insassen in Kursen organisiert.

Zur Zeit meines Besuches war im staatsbürgerlich-politischen Kursus ein Seminar über die Technik der Wahlpropaganda zu Ende gegangen; ich war Zeuge der letzten großen Hauptprobe. Das Lager wurde in fiktive Parteien geteilt, die sich mit Plakaten über ebenso fiktive Probleme befehdeten. Kandidaten in Mützen aus Affenfell, Uniform und Erkennungszeichen der Nationalisten, hielten gestikulierend feurige Reden, ließen ihre Gefolgschaft in trommelnden, stampfenden Tänzen rotieren und sich von der ekstatischen Menge im Triumphzug zwischen den Baracken herumtragen.

Ein seltsames Internierungslager, dieses Gonakudzingwa! Ich hatte einen Haufen niedergeschlagener, von Langeweile zermürbter Melancholiker erwartet und traf eine siegesgewisse, fröhliche Schar, die sich im Lager zu einer zielbewußteren, disziplinierteren Elite schulte.

Macht sie die erlittene Unbill auch extremer? Ich hatte es erwartet, wurde aber eines Besseren belehrt. In einem Gespräch zeigte sich Josuah Nkomo als ein Mann der Mäßigung. "Südrhodesien ist weder mit dem Kongo noch mit Kenya zu vergleichen", erklärte er. "Die Weißen hier brauchen sich vor einer schwarzen Mehrheitsregierung nicht zu fürchten. Wir sind nicht ein landwirtschaftlich armes, sondern ein industriell fortgeschrittenes Gebiet, und wir Schwarze wissen genau, daß wir die komplizierten Probleme einer technischen Wirtschaft noch lange nicht allein beherrschen können. Wir werden unsere 220 000 weißen Siedler nicht vertreiben, im Gegenteil, wahrscheinlich brauchen wir noch mehr europäische Einwanderer. Denn sobald gegenüber einem ‚schwarzregierten‘ Rhodesien der Boykott des unabhängigen Afrikas wegfällt, der heute unsere Produktion lahmlegt, dann könnte dies Land zur Werkstätte des ganzen Kontinents werden."