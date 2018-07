Washington, im Oktober

Strenggenommen diente die Operation im Marinekrankenhaus zu Bethesda weniger der Entfernung der Gallenblase als dem Nachweis, daß Lyndon B. Johnson auch unter dem Messer der Chirurgen zu keiner Stunde handlungsunfähig ist. Dieser Krankenhausaufenthalt eines amerikanischen Präsidenten wurde von dem Patienten so organisiert, daß schließlich weniger von der Erkrankung als von jenen Taten die Rede war, die Lyndon Johnson in ihrem Verlauf vollbracht hat. Doch alle Emsigkeit konnte schließlich die Tatsache nicht verwischen, daß auch dieser Präsident – wie alle seine Vorgänger im Weißen Haus seit 33 Jahren (ausgenommen Harry Truman) – mit einem Dauerleiden behaftet ist. Johnson produziert Steine – Gallensteine und Nierensteine. Die Gallenblase läßt sich leicht entfernen, doch nicht die Niere; und so muß damit gerechnet werden, daß Johnson auch in den kommenden Jahren seiner Präsidentschaft zeitweilig leidend und vielleicht wieder ernstlich krank sein wird.

Johnson sind bereits 1948 und 1955 Nierensteine entfernt worden, das zweite Mal operativ; 1955 wurde er durch einen schweren Herzanfall sogar für sechs Monate außer Gefecht gesetzt. Seither hat er das Rauchen eingestellt und sich mit leichter Kost ernährt. Dieses Mal traten die ersten Symptome der Gallenbeschwerden am 7. September auf, aber der Präsident wartete bis Papst Paul New York wieder verlassen hatte, ehe er die Öffentlichkeit von seinem Leiden und der bevorstehenden Operation unterrichtete. Das Kommuniqué über die Operation klang wie eine Siegesmeldung: „Die Operation war ein voller Erfolg.“ Einen Tag später allerdings störte Johnsons Hausarzt Dr. Cain die Siegesfreude mit der Bekanntgabe, ein Nierenstein von einem Zentimeter Durchmesser befinde sich seit Jahren in der lirken Niere des Patienten, sei aber gut eingebettet, mache keine Beschwerden und sei darum auch nicht entfernt worden.

Johnson selber gab sich so, als ob die ganze Krankheit nur eine unbedeutende Lappalie sei. Ehe er, zwanzig Minuten vor Mitternacht, im Krankenhaus eintraf, hatte er das Pensum eines vollen Arbeitstages absolviert und war sogar noch am späten Abend bei einem Empfang des Außenministers aufgetaucht. Nach knapp sechs Stunden Schlaf wurde er auf die Anästhesie vorbereitet, zweieinviertel Stunden operiert, doch tat er schon am Abend die ersten Schritte im Krankenzimmer und ließ verkünden, er habe den Befehlshaber in Vietnam, General Westmoreland, in einem für die Truppe bestimmten Telegramm von seinem guten Zustand berichtet. Vizepräsident Humphrey, dem die Amtsvertretung Johnsons zusteht wenn der Präsident wirklich handlungsunfähig ist, fand zur Vertretung mit Gelegenheit.

Wie der Betrieb im Krankenhaus am ersten Tag begonnen hatte, so ging er auch weiter: Unterzeichnung von vierzehn Gesetzen am zweiten Tag, Ernennungen von Botschaftern und Richtern, Ermahnungen an den Kongreß am dritten Tag, dazu Besuch von Korrespondenten, Familienangehörigen und Mitarbeitern; am Montag gab es schon schwere politische Kost, am Bett serviert von Außenminister Rusk nach seinen Gesprächen mit dem britischen Gast Michael Stewart, dazu Gratulationen und Glückwünsche aus Moskau von Mikojan, Kossygin und Breshnev.

Angesichts solcher Aktivität auf dem Krankenlager bleibt nur der fromme Wunsch, daß Johnson sich wenigstens nach seiner Genesung etwas weniger zumuten und sein Tempo bremsen wird. Viel Hoffnung darf man sich da freilich nicht machen.