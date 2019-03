Von Helmut R. Külz

Ansatz und Gewähr der Erhaltung der deutschen Einheit hätte der Kontrollrat sein können, als einheitliches und gemeinschaftliches oberstes Organ für ganz Deutschland. Auch Berlin, herausgenommen aus der Sowjetzone unter Einrichtung einer Viermächtekommandantur und damit offensichtlich als fortdauernde Hauptstadt, als fortdauernder politischer und wirtschaftlicher Mittelpunkt Deutschlands gedacht, hätte als ein über den Zonen liegendes einheitliches Dach wirken können, wobei freilich alle diese Ansätze schon von Anfang an genauer hätten ausgeformt und fortgebildet sein müssen, um eine Wirkung zur Erhaltung der deutschen Einheit entfalten zu können.

Denn auf der anderen Seite mußte von Anfang an die Zoneneinteilung Deutschlands, trotz aller vorgesehenen Koordinierungsmaßnahmen, notwendig eine auf Spaltung hinauslaufende Gegenwirkung ausüben. Es ist nicht uninteressant, daß diese Gefahr des ganzen Zonensystems schon frühzeitig erkannt worden ist. Eisenhower zum Beispiel hat wiederholt auf diese Gefahr aufmerksam gemacht und vorgeschlagen, überhaupt von einer Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen abzusehen und dafür ganz Deutschland einheitlich von gemischten Verbänden der vier Siegermächte besetzen und verwalten zu lassen. Schon wenige Monate nach Potsdam, am 26. Oktober 1945, hat auch der britische Außenminister Kevin vor dem Unterhaus zugegeben, es wäre wahrscheinlich schon im Ansatz falsch gewesen, Deutschland in Zonen aufzuteilen, die man besser gar nicht geschaffen hätte. Erfolglose und verspätete Einsichten, die für den weiteren Gang der Dinge ohne praktische Bedeutung waren, die aber gleichwohl nicht vergessen sein sollten.

Noch in anderer Hinsicht waren die Potsdamer Verhandlungen und Vereinbarungen von vornherein durch vorgegebene Tatsachen belastet, die weit bis in die Zeit nach Potsdam fortgewirkt haben und ebenfalls mit dafür verantwortlich sind, daß den Sieger- und Besatzungsmächten die Einheit Deutschlands schließlich unter den Händen zerbrochen ist. Diese Umstände waren einmal in der Haltung der USA, zum anderen in ihrer Haltung Frankreichs begründet.

Die USA, militärisch, wirtschaftlich und politisch die weitaus stärkste der drei Konferenzmächte, hätten zweifellos in Potsdam ihre Vorstellungen bei geschlossener und entschiedener Geltendmachung überall durchsetzen können, auch in der Deutschlandfrage. Aber gerade hierin waren sie nicht von einer einheitlichen Auffassung geleitet. Schon von Kriegsbeginn an standen sich nämlich in den USA bei der Erörterung und Vorbereitung der Nachkriegspolitik gegenüber Deutschland zwei mächtige, ungefähr gleich starke Gruppen gegenüber, die sich in immer erbittertere Meinungskämpfe verstrickten; Kämpfe, die bis zu Beginn der Potsdamer Konferenz noch keineswegs ausgetragen waren.

Auf der einen Seite stand das State Department mit seinen Außenministern Hull, Stettinus und Byrnes, dazu das Kriegsministerium (Stimson mit seinem Unterstaatssekretär McCloy, dem nachmaligen deutschen Hochkommissar und Botschafter bei der Bundesrepublik); auch fast alle amerikanischen Heerführer, Befehlshaber und Stabschefs (Eisenhower, Patton, Bedell-Smith, Marshall, Clay) gehörten zu dieser Gruppe. Sie trat für eine zwar feste, aber doch gerechte und verständnisvolle Behandlung des besiegten Deutschland ein, dessen demokratische Kräfte wieder belebt und zur Verantwortung gebracht werden sollten; die Einheit Deutschlands sollte, unbeschadet der Rückgabe der von Hitler geraubten Gebiete und der Abtretung gewisser weiterer Randgebiete, erhalten bleiben und lediglich, unter Beseitigung der Vormachtstellung Preußens, einer gewissen Dezentralisierung unterworfen werden.

Auf der anderen Seite stand das Schatzministerium unter seinem einflußreichen Chef Henry Morgenthau jr., andere Kabinettsmitglieder und zahlreiche der persönlichen Freunde und Berater Roosevelts wie etwa der kürzlich verstorbene Bernard Baruch, Hopkins, der im Sommer 1944 zurückgetretene Stellvertreter Hulls, Sumner Wells und andere. Auch Roosevelt stand mehr auf Seiten dieser als der ersten Gruppe. Die zweite Gruppe trat für eine harte und unnachsichtige Behandlung Deutschlands und für seine Aufteilung in verschiedene Staaten und internationalisierte Gebiete ein; so allein könne der Gefahr einer abermaligen Friedensstörung durch Deutschland auf die Dauer wirklich wirksam begegnet werden.