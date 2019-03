Inhalt Seite 1 — Wie mächtig ist die Partei? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wieder einmal, allerdings zum erstenmal seit Chruschtschows Sturz, steht die Sowjetunion im Zeichen einer umfassenden Reorganisation. Die jüngsten Beschlüsse des Kreml über die Auflösung der 1957 von Chruschtschow eingeführten regionalen Volkswirtschaftsräte, die Bildung von 28 neuen Industrieministerien, die Abschaffung des erst vor wenigen Jahren eingerichteten Volkswirtschaftsrates der UdSSR und des Obersten Volkswirtschaftsrates sowie die Konzentrierung der gesamten Planung in den Händen der staatlichen Plankommission – all dies bringt für viele Tausende von Funktionären tiefgreifende Veränderungen mit sich. Inzwischen ist auch die große. Propagandawelle angelaufen. "Das sowjetische Volk stimmt einhellig den Beschlüssen des ZK-Plenums der KPdSU zu", "Verwirklicht kämpferisch und organisiert die Beschlüsse des ZK-Plenums", "Die Kampfaufgabe der Kommunisten", so lauten die Schlagzeilen der Sowjetpresse. Parteikonferenzen, Aktivtagungen und Versammlungen im ganzen Land lösen fast pausenlos einander ab. Einziges Thema: die neue sowjetische Wirtschaftsreform, die – wie es heißt – "einmütig" vom Zentralkomitee beschlossen und anschließend, ebenso einstimmig, auf der Tagung des Obersten Sowjets der UdSSR sanktioniert worden sei.

Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die jüngsten Beschlüsse über die sowjetische Wirtschaftsreform einen Kompromiß divergierender Kräfte darstellen. Noch bis zum letzten Tag vor dem Plenum des Zentralkomitees und sogar während der Debatten wurde in der Führung noch hart gerungen. Die Wirtschaftsreform war auf dem ZK-Plenum von den beiden Spitzenführern Kossygin und Breshnew verkündet worden. Die Diskussionen der übrigen Parteiführer und Funktionäre wurden, im Unterschied zu früher, diesmal jedoch nicht veröffentlicht. Noch mehr: Die Rede des Ersten Parteisekretärs Breshnew ist sowohl von der Prawda als auch von der Iswestija – für sowjetische Verhältnisse eine Seltenheit, ja Sensation – mit dem Vermerk versehen worden, sie werde "mit einigen Kürzungen" publiziert. Andererseits hatte Kossygin in seiner Rede ein neues Gesetz über die Rechte der Betriebe als unmittelbar bevorstehend angekündigt; der Oberste Sowjet hat jedoch kein solches Gesetz verabschiedet. Auch sprach Kossygin in seiner Rede – nur drei Tage vor dem Zusammentritt des Obersten Sowjet – von der Neubildung von 19 Ministerien, der Oberste Sowjet aber gab die Bildung von 28 neuen Ministerien bekannt.

Schon dies beweist, daß noch bis zuletzt zwischen den divergierenden Kräften in der sowjetischen Parteiführung die Auseinandersetzungen fortgesetzt wurden. Auch auf dem ZK-Plenum selbst waren die unterschiedlichen Akzente in den Reden des Ministerpräsidenten Kossygin und des Parteiführers Breshnew nicht zu übersehen – obwohl beide über das gleiche Thema, die wirtschaftliche Reorganisation, sprachen.

Kossygin erklärte, die Vorschläge für die Wirtschaftsreform seien auf Grund langfristiger Erörterungen im "Partei-Wirtschaftsaktiv" erfolgt, unter Teilnahme von Parteifunktionären, Ökonomen, Fachleuten der Planungs- und Wirtschaftsorganisationen sowie Wissenschaftlern und Mitarbeitern der Ministerien. Breshnew erklärte dagegen dreimal ausdrücklich, daß es sich um Vorschläge des sowjetischen Parteipräsidiums handele. Kossygin stellte die ökonomischen Anreize in den Vordergrund, Breshnew dagegen die moralischen Anreize – in der Sowjetsprache ein Synonym für sozialistische Wettbewerbe, Neuerer-Bewegungen, das heißt einer von den Parteiorganisationen in den Betrieben geleiteten Tätigkeit. Kossygin brachte wirtschaftliche Argumente für die neuen Maßnahmen des Kreml und verzichtete auf eine ideologische Begründung; Breshnew stellte dagegen gerade die ideologischen Gründe in den Vordergrund: Das Parteipräsidium habe sich bei den neuen Maßnahmen "von den wiederholt von Wladimir Iljitsch Lenin gegebenen Weisungen leiten" lassen, sie seien ein "wirksamer Beitrag zur weiteren Entwicklung der marxistisch-leninistischen Wirtschaftstheorie".

Wichtig sind vor allem die Akzentunterschiede Kossygins und Breshnews in der Frage, welche Rolle die Partei zu spielen habe. Kossygin beschränkte sich ganz am Schluß seiner Rede auf den Hinweis, die Partei müsse gegen Lokalpatriotismus, Betriebsegoismus und Bürokratismus kämpfen und die Initiative der Belegschaften fördern. Breshew erklärte dagegen, daß die Leiter der neuen Ministerien "persönlich die ganze Fülle der Verantwortung der Partei" tragen würden; die Parteiorganisationen der neuen Ministerien müßten durch hochqualifizierte und erfahrene Parteisekretäre besetzt werden, die periodisch das Zentralkomitee der Partei über die Tätigkeit der Ministerien zu informieren hätten. Das Schicksal der gesamten Wirtschaftsreform hängt, laut Breshnew, direkt von der Partei ab: "Es muß offen gesagt werden: Wenn hinter den wirtschaftlichen Maßnahmen, die wir jetzt vorhaben, nicht die Kraft der gesamten Partei, der ganzen millionenstarken Armee der Kommunisten steht, werden wir sie nicht mit dem notwendigen Erfolg verwirklichen können."

Die Meinungsunterschiede zwischen den beiden Kremlführern erklären auch, warum es sich bei den neuen Maßnahmen nur um eine halbe Wirtschaftsreform handelt, die weit hinter den ursprünglichen Vorstellungen von Liberman und Trapesnikow zurückbleibt... Die enge Begrenzung der den Betrieben gewährten Selbständigkeit, die Verschiebung der seit langem gewünschten und notwendigen Preisreform auf die Jahre 1967/1968, die weitgehende Beibehaltung der zentralen Leitung, Planung und Kontrolle – all dies bestätigt, daß hier ein, wahrscheinlich nur vorübergehender, Kompromiß zwischen auseinanderklaffenden Ansichten und divergierenden Kräften geschlossen worden ist.

Kompromisse wurden auch bei den personellen Umbesetzungen in den sowjetischen Spitzenbehörden geschlossen. Quantitativ fallen sie ins Gewicht – insgesamt wurden über dreißig Posten in der sowjetischen Regierung um- oder neubesetzt, machtpolitisch aber sind sie von geringer Bedeutung, da das entscheidende Gremium – das Parteipräsidium – davon kaum berührt wurde; Die Tatsache, daß Parteiführer Breshnew nun auch in das Präsidium des Obersten Sowjets einbezogen wurde, ist nicht überraschend. Dies hat hauptsächlich protokollarische Bedeutung: Breshnew kann im Zukunft mit westlichen Staatsmännern auf "gleicher Ebene" verhandeln.