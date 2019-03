Von Erwin Lausch

Anfangs schien die Wirkung der Vitamine leicht durchschaubar. In geringen Mengen regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen, so beobachteten Mediziner, verhüten sie teilweise lebensgefährliche Mangelzustände: Vitamin A schützt vor Nachtblindheit, Vitamin B vor Beriberi, Vitamin C vor Skorbut, Vitamin D vor Rachitis...

Das einfache Bild ist indes immer komplizierter geworden. Schuld daran ist vor allem, was einst als Vitamin B galt. Statt eines B-Vitamins gibt es heute eine ganze Gruppe von B-Vitaminen verschiedener chemischer Struktur. Sie entfalten ihre Wirkung im Körper in Kombination mit einer Reihe von Eiweißstoffen.

Entsprechend vielfältig ist der Gebrauch, den die Mediziner davon machen. So verschreiben die Ärzte B-Vitamine bei Nerven- und Hautleiden, bei Diabetes, Tuberkulose und Frauenkrankheiten, zur Stärkung von Leber und Herz, gegen Müdigkeit alter Leute und gegen Krampfanfälle kleiner Kinder.

Was leisten B-Vitamine heute alles in der Medizin? Wie wirken sie im gesunden und im kranken Körper? Diese Fragen wurden Anfang des Monats in Berlin auf einem "Symposion über klinische und physiologisch-chemische Probleme der B-Vitamine" diskutiert, das die I. Medizinische Klinik der Freien Universität veranstaltete. Rund vierzig Ärzte mit Vitamin-B-Erfahrungen auf verschiedensten Fachgebieten, dazu Biochemiker – unter ihnen Nobelpreisträger Professor Feodor Lynen (München) –, Physiologen und Ernährungsforscher waren gekommen, um ihre Erfahrungen auszutauschen.

"Gerade auf diesem Gebiet ist eine auf unzulänglichen Kenntnissen beruhende Polypragmasie verbreitet" – ein keineswegs immer durch exakte Untersuchungen hinreichend begründetes Vorgehen der Ärzte. Mit dieser kritischen Anmerkung eröffnete der Tagungsvorsitzende Professor Freiherr von Kreß, der Direktor der veranstaltenden Klinik, das Symposion.

Das Wort hatten zunächst Biochemiker und Physiologen. Die B-Vitamine, so erläuterte Professor Joachim Kühnau (Hamburg) in einem einführenden Übersichtsreferat, gehören zu den wichtigsten Substanzen im Organismus. Sie sind Wirkstoffe von fundamentaler Bedeutung.