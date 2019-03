Noch vor wenigen Jahren begannen die Reiseunternehmen nur vorsichtig, Wintersportreisen zu organisieren. Doch brauchte man dafür kein Ski-As zu sein, nicht einmal ein guter Tourenläufer. Auch blutige Anfänger, Wanderer, Rodler und Skibobfahrer fanden einen sicheren Unterschlupf. Inzwischen waren diese Versuche erfolgreich. Schwerpunkte der "Programme" sind die gemeinsame sportliche oder auch weniger sportliche Betätigung, das gesellige Beisammensein am "Feierabend" und "zünftige" Atmosphäre in einem Skihotel oder einer alten Berghütte. Oberste Devise für alles Tun: Eile mit Weile! Verbilligte Skikurse sind fast überall angeschlossen, das wintersportliche Handwerkszeug kann ausgeliehen werden, und für die Skilifte gibt es billige "Skipässe". Als Stützpunkte werden angeboten: Oberammergau, Biberwier und Oberstaufen (diese auch für Nichtsportler, von denen es, wie sich ein großes Reisebüro hat errechnen lassen, rund 60 Prozent gibt!), Todtnauberg im Schwarzwald, die Schloßangeralm bei Pfronten (mit einem "Pfunds-Essen", wie ausdrücklich in der Ankündigung durch Wort und Bild bezeugt wird!), Luttach-Weißenbach im Ahrntal, die Gaislachalm im Ötztal, Kristberg im Verwall, das Pordoi Joch, die Nino-Corsi-Hütte, Gröbming in der Steiermark und die Wurzeralm bei Spital am Pyhrn, wo 177 Tage Schnee liegt. Einen "zünftigen" vierzehntägigen Urlaub mit voller Verpflegung und Fahrt, ab Hamburg, bekommt man für rund 300 Mark.

Ski-Wanderungen

Für Skiwanderer gibt’s in Seefeld in Tirol ein Sonderprogramm mit täglichen Strecken von fünf bis zehn Kilometer Länge (Hummel) und, wer sich am Skibobfahren ergötzen will, kann’s in St. Johann in Tirol probieren. "Das Skibobfahren gelingt sofort, ohne Ausbildung: einfach draufsetzen und losfahren", heißt die Gebrauchsanweisung im Katalog! Für die "Jugend unter sich" (es sind ja die Reisekunden von morgen) gibt’s ebenfalls Skigemeinschaftsprogramme. Zu den Skikursen wird am Abend neben Musik noch ein bißchen "filmische Theorie" geboten. Sogar mit dem Pferd kann man Winterferien machen, zum Beispiel in Sonthofen im Allgäu. Für Ställe, Reitpferde und Reitunterricht ist gesorgt (Scharnow).

Von einem Ort zum anderen

Auch Ski-Rundreisen werden dieses Mal angeboten. Angefangen wird im internationalen Skidorf Saalbach, Schlußpunkt ist St. Anton am Arlberg. Dazwischen schwingt man seine Brettl mal in St. Johann und mal in Sölden. Skilehrer sind überall zur Verfügung. Das ganze ist eine Angelegenheit von siebzehn Tagen.

Gipfeltouren pauschal

Für den geübten Skifahrer und hochalpinen Skiläufer werden alpine Gipfeltouren "pauschal" geliefert. Tourengebiet – unter Führung eines erfahrenen Bergsteigers und Skiläufers – sind die Stubaier Alpen in Österreich mit Stützpunkten auf der Franz-Senn-Hütte und der Hochstubaihütte sowie der Ortler in Italien. Wer den Skilauf par excellence lernen (auch mit Kartenlesen, Orientierung im Gelände, Lawinenkunde) oder Skirundtouren mit Führer unternehmen will, findet dazu in den Skischulen und Grundschulen des hochalpinen Skilaufs mit den Übungsgebieten in der Axamer Lizum, im Stubai- und Ötztal Gelegenheit (Veranstalter Alpinschule Innsbruck/Sporthaus Schuster, München – Wochenarrangements mit Hüttenunterkunft und Vollverpflegung rund 220 Mark).