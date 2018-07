Von Klaus Wasenbach

Zwischen den Romanen „Der Prozeß“ und „Das Schloß“ liegen acht Jahre, in denen Kafka, Beamter und Jurist der „Arbeiter-Unfall-Versicherung für das Königreich Böhmen in Prag“, sich dreimal ver- und entlobte, in denen er die „Landarzt“-Erzählungen verfaßte, in denen der Erste Weltkrieg begann (mit „widerlichen patriotischen Umzügen“, wie Kafka in sein Tagebuch einträgt) und endete. 1918 – Kafka ist bereits seit einem Jahr an der Lungentuberkulose, an der er sieben Jahre später sterben sollte, erkrankt – gibt es kein „Königreich Böhmen“ mehr, vielmehr eine tschechoslowakische Republik, deren zweifelhafter Bürger Kafka wird, so wie er vorher ein zweifelhafter Bürger der k.u.k. Doppelmonarchie war: Von der schmalen Prager deutschen Oberschicht, der er der Sprache nach angehörte, als Jude ebenso mißtrauisch angesehen wie von der tschechischen Majorität als Deutscher. Im Judentum, in der Bourgeoisie, als Beamter, als Bewohner einer heterogenen Stadt – überall nur notdürftig zu Hause.

So notdürftig etwa wie der Landvermesser K., der in ein Dorf kommt, um dort seßhaft zu werden und seine Dienste den Herren vom Schloß anzubieten.

Schon in den Monaten zwischen September 1921 und Januar 1922 war Kafka nur noch unregelmäßig in sein Büro im Versicherungsgebäude am Pořič gekommen, bereits halb dispensiert von einem Beruf, den er zwei Jahre zuvor so charakterisiert hatte: „... bis zum letzten hinuntersteigend nicht einmal ein Kaufmann,... sondern (wohl eine Auswurfklasse des europäischen Berufsmenschen) Beamter.“ 1922 wird Kafka endgültig pensioniert und ist nun nicht einmal mehr in seinem Beruf „beheimatet“. Menschenscheu, tief verwundet noch von der gescheiterten Liebe zu Milena Jesenská. Milena war sicher die klügste und verständnisvollste Frau, die Kafka kannte; andererseits trennte ihn auch mehr von ihr als von den anderen Frauen in seinem Leben: Milena war sehr viel jünger (zwölf Jahre), Tschechin, keine Jüdin, sie war verheiratet, mit dem Literaten Ernst Polak und lebte in Wien.

Man weiß – oder konnte es erschließen –, daß die Liebe zu Milena auf die Konzeption des „Schloß“ eingewirkt hat. So wie sich Milena nicht von ihrem Mann trennen konnte, mit dem sie in einer sich schon lösenden – und einige Zeit später tatsächlich gelösten – Ehe lebte, von Ernst Polak, der sie mißhandelte und ein rücksichtsloses, promiskes Leben führte, so kann sich auch im „Schloß“ Frieda, die den Landvermessc K. liebt, niemals ganz von ihrem „Herrn“, dem Schloßbeamten Klamm, lösen.

An literarischen Vorformen zum „Schloß“ gibt es nur zwei bedeutendere: erstens den Roman „Großmutter“ („Babicka“) der tschechischen Schriftstellerin Bozena Nemcová, 1855 erschienen, eine autobiographische Arbeit, in der ein von den Dörflern respektvoll beobachtetes Schloß eine gewisse Rolle spielt. Kafka kannte diesen Roman und las ihn seinen Schwestern während eines Aufenthalts in Triesch – bei seinem Onkel Siegfried, dem Landarzt – vor. Freilich läßt sich in beiden Romanen kaum mehr als eine Ähnlichkeit des Motivs vom Schloß feststellen.

Die zweite Einzelheit betrifft eines der jüdischen Theaterstücke, die Kafka 1911 in Prag sah und über die er seitenlange Berichte in sein Tagebuch notierte, den „Meschumed“ von Josef Lateiner. Ein Rührstück, in dem ein „Abtrünniger“, ein getaufter Jude, der bereits seine Frau umgebracht hat, nun auch den Vater des Geliebten seiner Tochter umbringt, um den Verdacht auf diesen Geliebten zu lenken und so eine Heirat zwischen beiden zu verhindern und seine Tochter, wie geplant, an einen Offizier zu verheiraten. Er bedient sich dabei als Zeugen zweier Männer, die gleich aussehen, immer zusammen auftreten, nur gemeinsam aussagen können und die von Kafka im Tagebuch auch stets „die zwei im Kaftan“ genannt werden. Es sind gedungene Gehilfen des „Abtrünnigen“, die die ganze Sache nicht kennen, tun, was man ihnen aufträgt, aber am Schluß ihren Auftraggeber im Stich lassen. Die Parallele zu den beiden „Gehilfen“ des Landvermessers ist deutlich; auch sie werden vom Landvermesser als seine alten Gehilfen ausgegeben, die sie, wie er weiß, nicht sind, auch sie verstehen offenbar nichts von der Sache – Apparate haben sie nicht –, auch sie treten immer nur gemeinsam auf.