Hans Sedlmayr war es, der einmal den zunächst ein wenig kühn anmutenden Versuch unternahm, Picasso mit Hilfe von Kierkegaard zu interpretieren. Ist es Zufall, daß man bei der Lektüre des Buches von 24 50 DM an diesen Essay "Kierkegaard über Picasso" denken muß, oder hat es vielleicht nur damit zu tun, daß hier zwei Menschen am Werke sind, die, jeder aus einem ändern Grund, Picasso um jeden Preis verteufeln wollen Dieser Verdacht will jedoch weder auf Sedlmayr noch auf Francoise Gilot zutreffen, aber mit dem Zufall ist es wohl auch nicht getan.

In der von Kierkegaard in der Gestalt des "Verfuhrers" geschilderten "ästhetischen Existenz", im "interessanten Kunstler" erkennt Sedlmavr das präzise Abbild (oder Urbild) Picassos, des Typus wohlgemerkt, nicht des Individuums. Als Beweis zitiert er die bei Kierkegaard aufgezahlten Merkmale, unter anderem auch dia Fähigkeit des "Spiels mit den Möglichkeiten", von dem es bei Kierkegaard heißt "Die Möglichkeit besteht darin, daß man kann; daß man alles ergieifen und mit allem spielen kann, ohne sich entscheiden zu müssen. Möglichkeit bedeutet Schweben, Freisein, unendliches Können, grenzenlosen Reichtum, unablässiges Spiel mit unzahligen Daseinsformen. Ihre ganze dämonisch ängstigende Gewalt entfaltet sie erst im Kampf mit der Gegenspielenn, der Wirklichkeit. Was die Möglichkeit verspricht, muß verführerischer wirken als die Wirklichkeit; die Möglichkeit steht ästhetisch hoher als die Wirklichkeit . Das ganze Dasein wird ein bloßes Spiel für die dichtende Willkur, die nichts verschmäht, auch nicht das Unbedeutendste, für die aber auch nichts besteht, auch nicht das Bedeutendste " Es bedarf keiner übeimaßigen Anstrengung, um diesen grenzenlosen Reichtum m unablässigem Spiel und Wechsel der unzähligen Möglichkeitsformen bei Picasso zu konstatieren Das Frappierende und vielleicht wirklich Einmalige an ihm ist ja, daß es in seiner Entwicklung keine Höhepunkte gibt (jedenfalls nicht in einem markanten Sinne), weil es auch keine Tiefpunkte gibt, daß es nichts gibt, was als seine Starke anerkannt wäre, einfach weil er keine Schwachen bietet (von den Fallen abgesehen, wo er ganz absichtlich die Dummheit eines unbesehen zahlenden Publikums auf die Probe stellt — und gewinnt). Gewiß, man kann Vorlieben haben, aber ich glaube, es wurde schwerfallen, stichhaltige Grunde zu finden dafür, daß die blauePenode bedeutsamer sei als die rosa oder diese wiederum als die kubistische Perfekt und vollendet reiht sich eine Stilepoche an die andere, wenn Picasso eine neue Technik erprobt, ein anderes Thema entdeckt, einen völlig neuen Stil praktiziert, so tut er es von Anfang an meisterhaft und unanfechtbar Er kann alles, und alles beinahe gleich gut — und diese völlig unbeirrbare Genialität m Aktion beobachten zu können, verdanken wir dem Buch der Francoise Gilot Die Stellen, an denen sie Picasso bei der Arbeit beschreibt, sind die wichtigsten und die glaubwürdigsten zugleich Francoise "die Intelligente" (so stellt ein Freund sie bei Picasso vor) und Franchise die Malerin arbeiten hier Hand in Hand, und wenn dann noch Francoise die Frau hinzukommt, dann gelingen so faszinierende Passagen wie die über das Bild "La Femme fleur" das Portrat, das Picasso 1946 von Franjoise machte.

Ohne in persönliche Details abzuschweifen, aber auch ohne Bombast schildert sie ganz konzentriert die Entstehung des Werkes, die Grundkonzeption, die Veränderungen, Picassos Überlegungen, das Hm und Her und dann das Endergebnis, das, ein beinahe zwangsläufiges Resultat, die perfekte Balance der künstlerischen und gedanklichen Komponenten zeigt.

Daß Francoise Gilot " vom Fach"ist, kommt schließlich auch den Schilderungen von Hausse, Braque und anderen Kunstlern zugute Um so unglaubwürdiger wirkt sie dann allerdings, wenn Picasso philosophisch untermauert werden soll, wenn er, mitten im Zimmer stehend, auf einmal eineinhalb Seiten lang ununterbrochen Bedeutendes hersagt und die Eigenmterpretation eines Stillebens anfangt mit Sätzen wie-" Es wird Augenblicke geben, in denen die Wirklichkeit greifbarer wird und wieder verschwindet Das ist wie das Steigen und Fallen der Gezeiten. Das Meer ist immer da Noch grotesker werden solche Stellen, wenn man im Vorwort des MitAutois Carlton Lake liest, daß d cses alles garan tiert authentische Picasso Worte seien — die Autorin verfuge über ein, absolutes Gedacnt ms" Zu ihrem Lobe sei gesagt, daß ihi aie "Pikanterien"( so qualifizierte Lothai Günther Buch heim zwei dünne Stellen, an denen tatsacilvh Worte wie Bett und Busen fallen) genauso wenig gelingen Sie hatte se, dann s mme ch ni Buchheim uberein, weglassen sollen Abei doch wohl nicht des Prinzips, sondern der Qualität wegen Sich naJi dem Markstein, den Alma Mahler Werf el in Witwen Frauen Gef ahrtmne Klatschgewerbe setzte, über Francoise Gilot uempören, finde ich luhrend Und zu bedauern, daß mcit alle Seiten des Buches mit Kunst,v ele auch mit Zornesausbiu chen und venig Lehnen Dingen gefüllt sn d, finde ich unklug Ein Buch über Picassos Ev igkeits " wert können LTnzahlige schreiben Aber wo bleibt da der Picasso, der Frau und Sohn mit Schuhen bombarditit Das Zeremoniell der täglichen Leves Picasso dei Abergläubische, der keinen Anzug wegwirft Picas o als Baubart, der Frauen sammelt, immet neue ( aber on den alten kann ei sich auch nie ganz trennen) Die alljährliche Groteske, die aufgeführt wird, wenn es zur Cori da gehtPicasso, der die Zahl derTausendfrancuieine im roten Lederkoffer exakt festzustellen sucht Picasso, der die Kunsthändler solange gegeneinander ausspielt, bis sie dem Nervenzusamenbruch nahe sind Picasso, der zehnmal pro acbt furchtet, die Kinder nebenan seien erstickt — der ibei auch von den Kindern meist als " das G< la redet Man begegne- diesem im Kierkegaardschen Sinne interessanten Menschen", der weder in seiner Willkut noJi in eine Gen alitat inezumachen ist, auf jeder Seite des Buches von Francoise Gilot Am übe zeugendsten dann, wenn ei wütend ist odsi aibe H L Euen traumwandlerisch s cheier Monomanen sieht man hier in ununterbiochene Aktion, die kleine Szene mit seinem Se et i Sabaites,m dei er, von Francoise und Sich sprechend, sagt " Du verstehst uns Situation viel mehi as aeoi Francoise Picassos Welt ist e Tat e> Re ch, das mch j;> ii T on eut i,ni? ci i dem es nui einen He rsche-g bt as r Re ist Hofstaat Als Fi rgoise aus c icseni bit ai Ti ivm duich aleilei über das übliche Maß n pausgehende Stoße endgültig geweckt ud, ist es aus, das hohe Seil v ird wieder mit der sichren Erde der Konvention veitauscht, sie heiratet einen an deren Zehn Jahre ( von 1944 bis 1954) hat sie mit dem Monstrum und Genie zusammengelebt, jetzt nimmt sie ihre Kmdei Claude und Paloma und steigt ui ein Taxi Picasso jedoch " biHll fe