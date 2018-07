Inhalt Seite 1 — ZEIT-Berichte aus der Forschung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Raucherkrebs – ein Strahlenschaden?

An dem Kausalzusammenhang zwischen Zigarettenrauchen und Lungenkrebs besteht heute kein Zweifel mehr. Doch warum treten Bronchialkarzinome bei Rauchern in einigen Ländern häufiger auf als in anderen ? Der neuseeländische Physiker Sir Ernest Marsden glaubt, dies hinge mit der Radioaktivität der jeweils verwendeten Tabaksorten zusammen.

Welcher Bestandteil des Tabakrauches für das Entstehen des Lungenkrebses verantwortlich ist, darüber sind sich die Wissenschaftler noch nicht einig. Zwar hat man im Zigarettenqualm eine Reihe cancerogener Chemikalien gefunden, doch es hat sich in Tierversuchen herausgestellt, daß diese Stoffe unvergleichlich viel stärker konzentriert sein müßten als im Tabakrauch, um Krebs hervorrufen zu können. Deshalb sind viele Forscher der Meinung, radioaktive Stoffe, insbesondere Polonium-210, seien die Übeltäter. Polonium verdampft bei der Temperatur, die in der Zigarettenglut herrscht, und es hat in diesem Zustand die Tendenz, sich an die Rauchpartikel anzuheften. So gesehen wäre der Raucherkrebs ein Strahlenschaden.

Nun ist der Polonium-210-Anteil besonders hoch im rhodesischen Tabak, der vornehmlich in Großbritannien verarbeitet wird, wo in der Tat der Raucherkrebs am häufigsten auftritt. Amerikanische und afrikanische Tabaksorten sind ärmer an Polonium (die radioaktive Strahlung beträgt etwa 0,49 Picocurie pro Gramm), und der neuseeländische Tabak hat den geringsten Polonium-Gehalt (0,15 Picocurie pro Gramm).

In einem Artikel, der jetzt im „New Zealand Medical Journal“ erschien, weist Sir Ernest Marsden darauf hin, daß eine deutliche Korrelation zwischen der prozentualen Häufigkeit von Lungenkrebsfällen in den verschiedenen Ländern und dem Polonium-Gehalt der jeweils dort verarbeiteten Tabaksorten besteht. Sir Ernest beschreibt in diesem Beitrag einen von ihm entwickelten Zigarettenfilter, von dem Polonium zurückgehalten wird.

Rotkehlchen mit „Magnetkompaß“

Auf ihrem Herbstzug in den Süden und beim Rückflug im Frühjahr orientieren sich die nachts und einzeln ziehenden Rotkehlchen nach dem Stand der Sterne. Sind diese aber von einer dichten Wolkendecke verhüllt, dann nehmen die Vögel ihren „Magnetkompaß“ zu Hilfe. Diese verblüffende Tatsache konnte jetzt Professor Friedrich Merkel am Zoologischen Institut der Universität Frankfurt experimentell beweisen.