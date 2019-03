Es gibt nicht nur die ewig Gestrigen, es gibt auch die ewig Morgigen.

Erich Kästner

Entschieden

Es hat sich aus- und einrangiert: William Dieterle, der bisherige Intendant der Hersfelder Festspiele, hat nun doch die künstlerische Leitung des Gießener Stadttheaters übernommen. Sein Nachfolger in Hersfeld wird Professor Ulrich Erfurth, der Regievorstand des Wiener Burgtheaters, sein. Magistrat und Festspielkommission haben ihn für die nächsten drei Jahre als neuen Intendanten der Festspiele engagiert. Erfurth ist 55 Jahre alt. Gründgens hatte ihn 1935 an die Preußischen Staatstheater nach Berlin geholt, wo er bis 1944 blieb. 1949 folgte er einem erneuten Gründgens-Ruf, diesmal nach Düsseldorf, und kam 1955 mit an das Hamburger Schauspielhaus, wo er als Schauspieldirektor und stellvertretender Intendant arbeitete. Von Gründgens zu seinem Nachfolger vorgeschlagen, trat er jedoch zurück, als Hamburg sich für Professor Schuh entschied.

NRW-Kunstpreis 1965

Am 6. Oktober sind fünf Künstler mit dem Großen Kunstpreis 1965 des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden: der Düsseldorf fer Maler Professor Bruno Goller, der in Paris lebende rumänische Bildhauer Etienne Hajdu, der Architekt Professor Egon Eiermann aus Karlsruhe und der österreichische Schriftsteller Herbert Eisenreich. Einen Kunstpreis für Musik gab es in diesem Jahr nicht. Der von der Jury vorgeschlagene Karlheinz Stockhausen war Ministerpräsident Meyers und Kultusminister Mikat nicht genehm.

Berichtigung