Die europäische Verkehrsministerkonferenz hat beschlossen, 1966 in ganz Europa einheitliche Verkehrszeichen einzuführen. Der zur Zeit amtierende Präsident der Verkehrsministerkonferenz, der Portugiese da Silva Ribero, teilte außerdem mit, daß es vorläufig nicht möglich sei, auch die Verkehrsstrafen zu vereinheitlichen. Die Gesetze sind in den einzelnen Ländern noch zu unterschiedlich. Selbst bei gleichlautenden Bestimmungen würde keine Gewähr dafür bestehen, daß die einzelnen nationalen Gerichte die Gesetze auch einheitlich auslegen, da ein gemeinsamer Oberster Gerichtshof fehlt.

Milliardeneinnahmen durch Tourismus

über hundert Millionen Menschen haben 1964 als Touristen die Grenzen ihrer Heimatländer Überschritten. Sie gaben zusammen im Ausland mehr als 40 Milliarden Mark aus. Die meisten dieser Reisenden (85 Prozent) besuchten Mitgliedstaaten der OECD. Die Einnahmen aus dem Tourismus spielen daher eine immer größere Rolle im internationalen Zahlungsverkehr. Die höchsten Zahlungsbilanzüberschüsse aus dem Touristenverkehr erzielte Spanien mit fast 3,5 Milliarden Mark, gefolgt von Italien (3,3 Milliarden). Die höchsten Defizite aus dem Reiseverkehr mußten die USA mit fast 4,5 Milliarden Mark und die Bundesrepublik mit 2,4 Milliarden Mark hinnehmen.

Nestle flieht vor der Publizität

Die deutsche Tochtergesellschaft der Nestle Alimentana S.A. in Vevey, die Deutsche Nestle AG, Lindau, soll noch vor dem Inkrafttreten des neuen deutschen Aktiengesetzes in eine GmbH umgewandelt werden. Neben steuerlichen Überlegungen war für diesen Entschluß auch die nach dem neuen Aktienrecht verlangte größere Publizität entscheidend. Wie der Vorstand mitteilte, sei die Rechtsform der deutschen Nestletochter unerheblich, da sich das Kapital voll in Schweizer Besitz befinde und der deutsche Kapitalmarkt nicht in Anspruch genommen werden soll.

Staatsanwalt eingeschaltet

Der Fall Boswau & Knauer ist auch nach der erneuten Kapitalzusammenlegung von 10 auf 6 Millionen Mark noch nicht ausgestanden. Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat den 270 Seiten langen Sonderbericht über die Prüfung der Vorgänge vor der Sanierung des Unternehmens angefordert, in dem sich Hinweise auf möglicherweise strafbare Delikte befinden. Bisher ist lediglich gegen den früheren Aufsichtsratsvorsitzenden, Peter Münch, zivilrechtlich Klage erhoben worden.