Deutschland wird bei den Olympischen Spielen 1968 in Grenoble und Mexiko zum erstenmal durch zwei Mannschaften vertreten sein. Das Internationale Olympische Komitee (IOK) hat vorige Woche in Madrid die DDR als vollwertiges Mitglied in das IOK aufgenommen.

Allerdings hat Ostberlin nicht alle seine Ziele erreicht. Die Mannschaft der DDR muß unter dem Firmenschild "Ostdeutschland" antreten, während die bundesrepublikanischen Sportler für "Deutschland" kämpfen. Fahne (Schwarz-Rot-Gold mit fünf Ringen) und Hymne ("Freude schöner Götterfunken") bleiben gemeinsam. Die Sportverbände in West- und Ostberlin werden weiterhin den jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees in Ost und West zugerechnet.

Die Kommentare aus der Bundesrepublik waren zwiespältig.

Willi Daume, Präsident der NOK:

"Diese Lösung scheint mir – insgesamt gesehen – sportlich zu sein."

Regierungssprecher von Hase bedauerte es, daß künftig die deutsche Zusammengehörigkeit nicht mehr so deutlich demonstriert werden könne, begrüßte jedoch zugleich die Beschlüsse hinsichtlich Fahne, Hymne und Westberlins.

Der Berliner CDU-Abgeordnete Gradl: "Das Empfinden des ganzen deutschen Volkes ist verletzt."