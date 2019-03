Von Carl Amery

Der Schriftsteller Carl Amery – Verlassen des Buches "Die Kapitulation – oder: Deutscher Katholizismus heute" – steht im Lager der "Intellektuellen", doch dies hindert ihn nicht, die Sonde seiner politischen Kritik an seine Freunde und an sich selber zu legen.

Willy Brandts "Wahlkontor" hat sich aufgelöst, doch bleibt die Frage, ob das Wahlkampf-Abenteuer der deutschen Schriftsteller sich gelohnt habe.

Für die SPD ist die Frage rasch beantwortet: Wahrscheinlich nicht! Ein halbes Prozent hin oder her macht keinen Unterschied; aber die Millionen der unentschiedenen Entscheider, die Grass nie lesen, höchstens seine Bücher verbrennen, hatten schließlich nur gehört, daß er ein "Schweinigel" sei, und das hat, machen wir uns nichts vor, auf Brandt abgefärbt. Daß der "Regierende" sich nicht von solcher Hilfe distanziert hat, ehrt ihn. Denn es ist anzunehmen, daß man ihn auf die Problematik solcher Hilfe aufmerksam gemacht hat.

Dennoch hat das Engagement von 1965 historische Bedeutung, und zwar zunächst für die Schriftsteller selbst. Einzelheiten zu analysieren ist hier nicht der Platz; es genügt, zur Illustration dieser Bedeutung auf ein Dokument der Renaissance zurückzugreifen. In Thomas Mores "Utopia" findet sich ein Gespräch zwischen dem Autor und dem fiktiven Berichterstatter, der den griechischen Namen eines "Wahrheitssagers" trägt. Dieser Mann, der von einem reinen Modell des Idealstaates erzählt, bekommt von More den Rat, "Berater eines Fürsten" zu werden – das heißt, sich aktiv in die Politik einzuschalten. Der Wahrheitszeuge wehrt entsetzt ab: er kennt die Machenschaften bei Hofe, er sieht keine Chancen für den "Weisen", dort sinnvoll tätig zu werden. Was würde er, der einen Idealstaat erlebt hat, zum Beispiel tun können, wenn der König entschlossen sei, Geld für einen ruhmsüchtigen Feldzug aufzutreiben? Die Günstlinge, ja, die würden dies oder jenes vorschlagen – zusätzliche Steuern etwa, oder Belebung längst vermoderter Strafgesetze, die dann zum Einkassieren gewaltiger Sühnegelder benützt werden könnten; und dergleichen mehr. Er, der Wahrheitszeuge, könnte in aller Ehrlichkeit nur zu einem raten: zu umfassender Verbesserung der Infrastruktur, zu sozialen Investitionen. Und welcher Fürst, so fragt er, würde ihn dann nicht hochkant hinausbefördern?

Solche Erwägungen klingen dem denkenden Bundesbürger vertraut – und Thomas More gibt ihnen ohne weiteres recht. Aber gleichzeitig widerspricht er, und das ist die Weisheit eines britischen Staatsmannes.

Er erkennt das Dilemma des Wahrheitszeugen an; aber in der Praxis hat es nichts zu suchen, weil es nur zu einer heillosen Kluft führen würde: zu einer Kluft zwischen Prinzip und politischer Wirklichkeit. Praktische Weisheit aber, so findet der spätere Lordkanzler, sollte nicht untätig sein, wenn der Souverän erwägt, eine scheußliche Dummheit zu begehen. More zieht zur Illustration das Bild vom Theater heran: Während einer Farce, in der sich Clowns gegenseitig Schweinsblasen um die Ohren schlagen, wäre es sinnlos, mit ernster Miene aufzutreten und (sagen wir’s anachronistisch) Hamlets große Monologe zu rezitieren. Dem Publikum ist das Gespenst des Ermordeten egal, es hat für Unterhaltung bezahlt. Es will Unterhaltung sehen. Der Philosoph dürfte die furchtbare Wahrheit kennen; er hört das Klopfen des Gespensts, des "fellow in the cellarage". Aber die Clowns und erst recht das Publikum jetzt darauf hinzuweisen, wäre fruchtlos. Der praktische Philosoph – das heißt der vernunftsbestimmte Politiker – muß sich überlegen, wie er das Publikum (den Souverän also, ob er wie damals ein Fürst oder wie heute ein Wähler ist) erreicht und interessiert; wie er seine Weisheit ins laufende Stück einbringt – oder wie er den künftigen Spielplan beeinflussen kann.