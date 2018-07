A. d. F., Rom, im Oktober

Das ökumenische Konzil hat am vergangenen Wochenende eine historische Entscheidung getroffen: Nicht länger dürfen die Juden wegen der Untat ihrer Führer, die darauf drängten, daß Christus zum Tode verurteilt wurde, als von Gott verworfen und als verflucht hingestellt werden. Jeder Antisemitismus wird von der Kirche zutiefst bedauert. Die katholische Kirche hat sich damit gegen den religiösen Antijudaismus, der – mehr als der rassisch bedingte Antisemitismus – sich in ihren Reihen immer wieder bemerkbar machte, offiziell ausgesprochen. Die Billigung der „Judenerklärung“ ist ein wichtiges Dokument des Willens der überwältigenden Mehrheit der Konzilsväter. Es ist jedoch nur ein Anfang, so sagte ein Konzilstheologe. Alles werde jetzt davon abhängen, was Katecheten, Prediger, die Presse und die öffentliche Meinung daraus machen.

Die Erklärung „über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen“, deren wichtigster Teil die „Judenerklärung“ ist, wurde mit 1763 Ja-, 250 Nein- und 10 ungültigen Stimmen angenommen. Das ist weit mehr als die notwendige Zweidrittelmehrheit, die nach dem Konzilsreglement für die Billigung eines Textes erforderlich ist. Dennoch wiegen die 250 Neinstimmen schwerer, als die bloße Zahl vermuten läßt. Wie die Geschichte der Konzilien zeigt, wird bei derart wichtigen Entscheidungen auf eine größere Einmütigkeit Wert gelegt. Nun obliegt es dem Papst, selber zu entscheiden, ob das Schema, so wie es jetzt lautet, in einer öffentlichen Sitzung des Konzils zur Promulgation zugelassen werden soll. Nur er könnte es noch modifizieren.

Eines steht fest: Die Auslassung der Textstelle, daß die Juden „nicht des Gottesmordes schuldig“ sind, und die Ersetzung des Wortes „verurteilt“ durch „bedauert zutiefst“ in dem Absatz „die Kirche bedauert zutiefst, nicht aus politischen Motiven, sondern aus religiöser Liebe des Evangeliums, den Haß, die Verfolgungen. und die Äußerungen des Antisemitismus...“ – beides hat die Opposition gegen die Erklärung nicht zu vermindern vermocht, wie die Einzelabstimmungen Paragraph für Paragraph beweisen.

Auch mit dieser abgeschwächten Fassung des Dekrets besitzt die katholische Kirche jetzt ein Konzilsdokument, das jahrhundertelange Kämpfe gegen ein Volk, das des Gottesmordes bezichtigt wurde, auslöscht und den Weg zu einem brüderlichen Dialog mit den großen nichtchristlichen Religionen – vor allem mit dem Islam – öffnet. Es legt die Grundbedingungen der menschlichen Solidarität zwischen allen Gottgläubigen.