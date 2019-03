Inhalt Seite 1 — Aktienfieber in Wallstreet Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York, Mitte Oktober

Nur selten hat Wallstreet eine so bewegte und hektische Zeit erlebt wie in den letzten Wochen. Nachdem erst kürzlich der Tagesumsatz an der New York Stock Exchange ("Big Board") allein – die American Stock Exchange nicht miteinbezogen – zweimal die Zehn-Millionen-Shares-Marke erreicht hatte, übertraf er im Laufe der zweiten Oktoberwoche dreimal neun Millionen Shares und kam diesem hohen Tagesumsatz ein viertes Mal ganz nahe. Noch vor wenigen Monaten pflegte der durchschnittliche Tagesumsatz am Big Board zwischen drei und vier Millionen Shares zu liegen. Allein dieses Anschwellen der täglichen Aktienumsätze ist bezeichnend für das Börsenfieber, das weit über die Großanleger hinaus breite Kreise des amerikanischen Publikums ergriffen hat.

Weshalb haben sich in letzter Zeit wieder mittlere und kleinere Anleger in den amerikanischen Aktienmarkt hineingewagt, nachdem sie sich vor drei Jahren so kräftig die Finger verbrannt hatten? Vor allem wünscht das breite amerikanische Publikum aus verständlichen Gründen an dem beispiellosen Wirtschaftsaufschwung zu partizipieren, der alle maßgebenden Industrie- und Handelszweige erfaßt.

Wenn jetzt offiziell bekanntgegeben wurde, daß das Bruttosozialprodukt im dritten Quartal einen Jahresstand von 676,9 Milliarden Dollar erreicht hat und damit um elf Milliarden höher lag als im zweiten Quartal, wenn der Absatz in so wichtigen Branchen wie der Auto-, Maschinen- und chemischen Industrie immer neue Rekorde erreicht, und wenn die Quote der Arbeitslosen auf 4,4 Prozent, das heißt den niedrigsten Stand seit acht Jahren herabsinkt, dann wird der glänzende Konjunkturaufschwung auch dem letzten Amerikaner begreiflich. Ein großes Unternehmen nach dem anderen meldet für das dritte Quartal neue Rekordgewinne, und wenn die Geschäftsleitungen zahlreicher Konzerne mit den Dividendenausschüttungen während der letzten Jahre noch äußerst zurückhaltend waren, zeigen sie sich unter der Flut steigender Erträge nunmehr weitaus großzügiger. Im Laufe der letzten Wochen haben viele Gesellschaften ihre Dividendenzahlungen erhöht, und im Laufe der nächsten Monate stehen noch weitere Dividendenaufstockungen und fette Extraausschüttungen bevor.

Der allgemeine Konjunkturaufschwung in den USA bildet aber lediglich einen Grund für das kräftige Anschwellen der Publikumsnachfrage nach Aktien. Im Laufe der letzten drei Wochen war er nicht einmal der ausschlaggebende Faktor. Vielmehr treten die Auswirkungen des Vietnam-Krieges immer deutlicher in Erscheinung. Seit der zweiten Septemberhälfte haben zahlreiche Konzerne der Flugzeug-, der elektronischen, der Raketenindustrie und anderer Branchen der Rüstungsproduktion vom Pentagon (Verteidigungsministerium) beträchtliche Aufträge erhalten. Und sie spiegeln sich deutlich in den Aktienkursen wider. Denn die Nachfrage nach einschlägigen Rüstungswerten war während der letzten Wochen weitaus lebhafter als das Interesse für "Blue Chips". Selbst bei der gegenwärtig starken Nachfrage nach hochqualifizierten Eisenbahnaktien spielen weniger die Fusionsbestrebungen eine Rolle als vielmehr das verbesserte Frachtgeschäft durch Lieferungen für den Vietnam-Krieg.

Noch ein dritter Faktor ist zu erwähnen: Das amerikanische Publikum wird sich in letzter Zeit zunehmend der fortschreitenden Geldentwertung bewußt. Weder den Wortführern der Johnson-Administration noch einigen gleichgesinnten Zeitschriften gelingt es, das breite Publikum und die Großanleger davon zu überzeugen, daß kein inflationistischer Preisauftrieb im Gange sei. In der chemischen, Papier- und Werkzeugmaschinenindustrie erfolgen Preiserhöhungen Schlag auf Schlag. Nun haben auch die beiden führenden Konzerne der Stahlindustrie, die U.S. Steel Corp. und die Bethlehem Steel Corp., mit der Hinaufsetzung der Weißblechpreise die erste Preiserhöhung im Stahlbereich vorgenommen. Sie mußte nach dem Abschluß des neuen Tarifvertrages erwartet werden. Denn er erweist sich den gegenteiligen Versicherungen von Regierungsseite zum Trotz als weitaus kostspieliger, als man es in den Kreisen der Administration wahrhaben möchte, selbst nach Berechnungen vo’n Gewerkschaftsseite übersteigen die Mehrbelastungen die nach den sogenannten "Richtlinien" der Regierung zulässigen Lohnerhöhungen.

Es erscheint daher begreiflich, wenn sich die amerikanischen Anlegerkreise gegen die wachsende Geldentwertung durch Käufe "inflationssicherer" Papiere zu schützen suchen. Dies bedingt aber in vielen Fällen Verkäufe von Aktien, die keinen oder nur einen geringen Inflationsschutz zu bieten scheinen, und ein Hinüberwechseln in andere Werte, deren Schutz gegenüber der fortschreitenden Geldentwertung als stärker angesehen wird.