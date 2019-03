Inhalt Seite 1 — Atheismus in Ost und West Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit dem Tode des "schweigenden Papstes" Pius XII., dessen Amtsführung vom Kampf gegen den Kommunismus überschattet war, hat sich eine Umwälzung vollzogen. Die katholische Kirche hat sich die These von der Koexistenz mit den kommunistischen Staaten (nicht mit der kommunistischen Lehre) zu eigen gemacht. Und sie hat sich zu früher undenkbaren Zugeständnissen bereitgezeigt, um den Katholiken in den östlichen Ländern das Leben zu erleichtern; aber auch, um mit den Kommunisten in menschlichen Kontakt zu kommen. Zeichen für diese Wandlung ist die von Papst Paul VI. während des Konzils veranlaßte Einrichtung eines Sekretariats für die Atheisten. Der Wiener Erzbischof Kardinal König wurde mit der Leitung des Sekretariats beauftragt. Unser Osteuropa-Korrespondent Hansjakob Stehle interviewte kürzlich Kardinal König.

Stehle: Für die Atheisten wurde im Vatikan ein besonderes Sekretariat eingerichtet, das Sie, Eminenz, leiten. Worin sehen Sie Ihre Aufgabe?

Kardinal König: Dieses Sekretariat ist nicht gegen die Ungläubigen gerichtet, sondern soll für sie arbeiten. Seine Aufgabe ist es, menschliche Kontakte herzustellen und zu versuchen, in ein Gespräch zu kommen. Wir sind ja heute alle dabei, die Einswerdung der Welt zu bauen, und so muß es auch eine Milderung des Gegensatzes zwischen Religion und Unglauben geben.

Stehle: Welche Möglichkeiten sehen Sie für eine Verständigung zwischen Kirche und kommunistischem Atheismus?

König: Auf zwei Wegen könnte man theoretisch versuchen, das Los der Gläubigen im Osten zu erleichtern: entweder durch Änderung der politischen Machtverhältnisse oder durch eine Anpassung an diese Verhältnisse. Das heißt im Extrem: entweder Kampf oder Unterwerfung. Den Weg der Anpassung bis zur Unterwerfung sind manche Priester im Osten gegangen. Die Kirche aber kann weder zum Kampf aufrufen noch zur Kapitulation, sie muß den Mittelweg versuchen.

Stehle: Was bedeutet das praktisch?

König: Die Kirche versucht, durch Verhandlungen mit den kommunistischen Regierungen eine ordnungsgemäße Hierarchie, das heißt also Bischöfe und Priesternachwuchs, sicherzustellen; sie will dadurch also einen gewissen Lebensraum für die Kirche erreichen. Ferner versucht sie, einen Religionsunterricht, wenigstens in den Kirchenräumen, und vielleicht auch eine gewisse Freiheit für religiöse Druckwerke, Zeitschriften usw. zu bekommen.