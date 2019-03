Vorwürfe gegen Peter Münch

Die letzte Hauptversammlung der Boswau & Knauer AG brachte zwar noch keine letzte Klarheit über die Vorgänge, die dazu führten, daß die Aktionäre durch zwei Kapitalzusammenlegungen den größten Teil ihres eingezahlten Kapitals verloren, aber nach dem Sonderbericht der Prüfungsgesellschaft scheint festzustehen, daß der frühere Großaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende Peter Münch Geschäfte zu seinem eigenen Nutzen und zu Lasten der Gesellschaft gemacht hat. Welche Rolle der damals amtierende Aufsichtsrat spielte, bleibt noch zu klären. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft den Prüfungsbericht angefordert.

Thesaurierung hat Vorrang

Eine lebhafte Diskussion über die seit sechs Jahren mit 10 Prozent unveränderte Dividende entspann sich auf der Hauptversammlung der Industriekreditbank, Düsseldorf. Freie Aktionäre beanstandeten die Thesaurierungspolitik der Verwaltung und wollten die Höhe der inzwischen gebildeten stillen Reserven wissen, ein Wunsch, der vom Vorstand jedoch nicht erfüllt wurde. Der Aufsichtsratsvorsitzende, BDI-Präsident Fritz Berg nannte die Forderung der freien Aktionäre nach höheren Ausschüttungen verständlich, doch sei eine weitere Reservenbildung wichtiger. An eine Kapitalerhöhung ist vorerst nicht gedacht.

Die 136. Filiale

Ihre 136. Auslandsfiliale hat die First National City Bank of New York in Hamburg eröffnet. Sie soll – wie die Schwesterfilialen in Frankfurt und Berlin – alle Geschäfte mit Ausnahme des Wertpapiergeschäftes betreiben. Im Spargeschäft will sich das Institut auf die Führung von Dollarkonten beschränken. Die Tatsache, daß in der Bundesrepublik bereits drei Filialen bestehen, während in anderen Ländern nur ein, höchstens zwei Niederlassungen existieren, wird von der Bank, deren Bilanzsumme sich auf mehr als 13 Milliarden Dollar beläuft, mit dem Fehlen eines zentralen Bankplatzes in Deutschland begründet.