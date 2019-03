Inhalt Seite 1 — Autobahn ist wie Löschpapier Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Mösser

Der Doktor fand meinen Zustand besorgniserregend nach der Rückkehr aus dem Urlaub, und dabei sei ich so ausgeruht gewesen vor den Ferien. Es ist merkwürdig, ich kann mich beim besten Willen an nichts Besonderes erinnern, es war alles wie immer: Die Autobahn, die Fiesta, die Bedienung, die Preise, die Leute vom Nebentisch, die Liebe am Strande – das alles war eigentlich kaum schlimmer als letztes Jahr, und es war gewiß noch nicht so schlimm wie die Vorschau in den Illustrierten, die meine Frau beim Friseur liest, will sagen, mir ist keine Dame im Tiger-Look begegnet. Und das, was man oben und unten ohne sah, war keine Versuchung. Das Wetter war sogar zweifellos besser als sonst – womit ich unseren Urlaubsort schon verraten habe: Marokko natürlich und nicht die deutsche Küste. Da hätte ich meinen Urlaub bis zu diesem sonnigen Herbst verschieben müssen, aber wer weiß das schon vorher.

Doktoren sind bisweilen so merkwürdig weltfremd: Warum ich nicht mit der Bahn in Urlaub gehe, fragte er mich so mitten beim EKG. Das ist wirklich zum Lachen: Erstens sieht es nach nichts aus, und zweitens kann ich es gar nicht bezahlen, denn ich habe nur zwei Kinder. Wo doch Meyers von nebenan sich immer schon mokieren, daß ich mit der Bahn zur Arbeit fahre! Ich bin doch kein Feigling! Ich gehe schon nicht mehr aufs Matterhorn, seit beim letztenmal mir einer mit dem Steigeisen auf den Kopf getreten ist. Erst recht das diesjährige Jubiläum der ersten Matterhorn-Besteigung hat mich nicht verführen können. Ich habe den Camping-Anhänger verkauft seit jenem Waldbrand an der Cote d’Azur, und den Surf in Hawaii habe ich aufgegeben, seit die Zigarettenwerbung ihn entdeckte, denn ich schwöre auf Lungenkrebs. Aber die Autobahn lasse ich mir schließlich doch nicht nehmen, wenigstens nicht im Urlaub. Eher schaffe ich mir einen Fünftonner an, als mein Recht auf die Autobahn preiszugeben.

Autobahn ist nicht nur fun, sondern eben auch Eile mit Weile. Je mehr Lastwagen, desto besser. Wenn es auf mich ankäme, so könnte die Rheinschiffahrt gesäubert werden, und zwischen allen Schienen könnte Gras wachsen wie im LandeAmerika, wo auf diese Weise schon viele Quadratmeilen unberührte Natur zurückgewonnen wurden. Manchen Grasarten macht es nicht einmal etwas aus, wenn täglich ein bis zwei Luxuszüge die Strecke befahren, mit Aussichts- und Jagdwagen, um die neugewonnene Fauna und Flora wenigstens in etwa nutzbar zu machen. Aber dafür sollte die Autobahn wesentlich intensiver gefordert werden als Lebensader der Nation.

Autobahn ist nicht nur fun, sondern auch chic, zugleich bildend (dies wesentlich mehr als Universitäten) und erzieherisch wirksam. Sie läßt sich überdies leicht überwachen mit wenigen Helikoptern. Und das Bekenntnis zur Autobahn erschließt jedweder Partei breiteste Wählerschichten. Die Autobahn bereichert einen jeden, ob Bürger oder Edelmännern Spiel und Ernst. Die Autobahn wirkt wie Löschpapier auf das sogenannte Böse im Menschen. Sie entschlackt.

Ein Beispiel für Autobahn-Fun, eines für viele:

Das beste hierzu ist ein frisierter Volkswagen, äußerlich etwas abgeschabt. Man beginnt auf der Überholbahn mit Tempo 100. Ist die Verkehrsdichte auf der rechten Fahrbahn hoch genug, so kann man auf 80 und 70 hinuntergehen, am besten mit wohldosiertem Knattern im Auspuff. Wird die rechte Fahrbahn wirklich einmal auf längere Strecken frei, so muß man allerdings blitzartig beschleunigen. Auf diese billige Weise ist man Herr der Lebensader des deutschen Volkes. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was sich da so hinter einem abspielt, das Gebrüll der Lichthupen, die verzweifelten Gesten, das Rechts- und Linksausscheren des Schwanzes der Schlange, welche sich bald bis zum rückwärtigen Horizont ausdehnt. Und im Geiste sieht man vor sich, wie Kabinettssitzungen verschoben werden müssen und Generalvollversammlungen platzen, wie Patienten ohne Ärzte und Angeklagte ohne Anwälte bleiben, wie Minister und Polizisten die gleiche Machtlosigkeit an den Tag leger. Und dazu bedarf es nichts als ein bißchen Nerven. Wenn das nicht fun ist!