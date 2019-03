Inhalt Seite 1 — Bonn muß sich entscheiden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Oktober

Der amerikanische Präsident Johnson wird, mehr als bisher, seine Energie der Außenpolitik zuwenden. Amerikanische Initiative! zur Neuordnung des atlantischen Bündnisses werden erwartet; auch glaubt man in Washington, daß im Verhältnis zu Moskau mit amerikanischen Aktionen zu rechnen ist. Johnson ist freilich kein Mann der großen, abstrakten außenpolitischen Entwürfe, er hat vor allem das nationale Interesse der USA im Auge. So wird er darauf bedacht sein, solche amerikanischen Verpflichtungen zu reduzieren, die für das vitale Interesse der USA belanglos oder hinderlich sind; er wird das "overcommitment", das Überengagement abbauen, die Stellungen aber, die er zum Nutzen seines Landes halten oder gewinnen will, mit aller Kraft ausbauen.

Zwei Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung sind zu erwarten, und beide werden die Politik der Bundesrepublik nachhaltig beeinflussen. Die erste ist ein Abkommen mit der Sowjetunion über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, die zweite die Reform der NATO.

Das Abkommen über die "nonproliferation" wird von den Amerikanern vor allem aus zwei Gründen angestrebt: Es soll einmal die anarchische Verbreitung von Kernwaffen verhindern und damit auch die Gefahr bannen, das Risiko, daß die beiden Weltmächte wider Willen in sinen Nuklearkrieg verwickelt werden. Und es soll zweitens als Initialzündung für andere Arrangements mit der Sowjetunion dienen. Washington arbeitet beharrlich auf dieses Einvernehmen hin, ohne freilich deswegen auch nur einen Augenblick die unverändert weiterbestehende sowjetische Bedrohung zu unterschätzen, was einige Journalisten und Politiker in der Bundesrepublik und in Frankreich der amerikanischen Regierung in autosuggestiver Wiederholung unterstellten.

Die Reform der NATO wird den Amerikanern schneller aufgenötigt als ihnen lieb ist. Sie haben immerhin schon etwas erreicht, worauf sie lange warteten: die Gaullisten sind aus ihrer Reserve herausgetreten; sie haben offenbar mit dem Segen des Staatschefs in der Zeitschrift Politique Etrangère den Vorhang vor ihren Forderungen hochgezogen. Die NATO soll zweigeteilt werden, in ein System der klassischen Allianz einschließlich der USA und in ein europäisches System, in dem die konventionellen Streitkräfte, die in der Bundesrepublik stehen, integriert bleiben, nicht aber die Nuklearstreitkräfte Frankreichs und Großbritanniens. Mit anderen Worten: Das erste System sorgt für den atomaren Schutz Frankreichs durch die USA, das zweite verwandelt die deutsche Bundeswehr in eine gigantische Fremdenlegion Frankreichs. Wer wie die amerikanische Regierung noch vor Tagen sich an die Brust schlug und verlauten ließ, mit der kollektiven und integrierten Verteidigung stehe und falle die NATO, der wird seine europäischen Bündnispartner nicht im unklaren lassen können, was damit gemeint ist.

In beiden Bereichen – der Nonproliferation und der Reform des atlantischen Bündnisses – hat sich die amerikanische Politik über die Jahre in einen inneren Widerspruch hineinmanövriert, weil man in Washington wußte, daß die NATO durch das ungleiche Gewicht ihrer Mitglieder zwangsläufig in Organisationsschwierigkeiten kommen mußte, haben die USA seit sechs Jahren Vorschlag auf Vorschlag produziert, um die Partner auf irgendeine Weise am amerikanischen Nuklearpotential zu beteiligen und damit den inneren Zusammenhalt des Bündnisses wiederherzustellen.

Die sowjetische Diplomatie aber versucht alles, um die Nonproliferation vom Verzicht auf jede Form der atlantischen Nuklearstreitmacht abhängig zu machen. Noch hält die amerikanische Regierung an ihrer alten These fest, die Nichtverbreitung und ein atlantischer Atomwaffenorganismus seien miteinander vereinbar. Früher oder später – und das ist eine der Entscheidungen, die Johnson nicht mehr lange vor sich herschieben kann – wird Washington diese These fallenlassen und das eine oder das andere tun: ein Abkommen über Nonproliferation durchsetzen oder eine Form der MLF. Beides zugleich ist gegen die zusammenwirkende Opposition Frankreichs und der Sowjetunion nicht durchzusetzen.