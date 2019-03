Zwei deutsche Olympia-Mannschaften – Bonn bestürzt". So lautete nach dem Beschluß des Internationalen Olympischen Komitees am 8. Oktober in Madrid die Headline auf der ersten Seite der "Frankfurter Allgemeinen". Von der Bonner Bestürzung war auch in anderen deutschen Zeitungen die Rede. Nachdem etwas Abstand von dem schwarzen Freitag in Spaniens Hauptstadt besteht, lohnt es sich nun, das Ergebnis einmal ohne Emotion zu beurteilen. Wenn Bonn bestürzt war, dann wohl nur deshalb, weil man sich dort offenbar illusionären Vorstellungen über das Resultat der in Madrid zu fällenden Entscheidung hingegeben hatte. Tatsächlich wurde der gesamtdeutschen Olympiamannschaft praktisch schon.im vorigen Jahr in Tokio der Garaus gemacht, als der Internationale Leichtathletik-Verband (I.A.A.F.) beschloß, in Zukunft bei supranationalen Meisterschaften (Europacup und Europameisterschaften) zwei deutsche Mannschaften zuzulassen. In der Leichtathletik werden allerdings keine Weltmeisterschaften durchgeführt, um den Olympischen Spielen, deren "Herzstück" sie sind, keinen Abbruch zu tun. Da aber der Präsident der I.A.A.F., der Marquess of Exeter, gleichzeitig Vizepräsident des I.O.C. ist und als präsumtiver Nachfolger des derzeitigen Präsidenten, des Amerikaners Avery Brundage, gilt, war es naheliegend, daß dieser Entschluß von Tokio eine Grundsatzregelung für dieses von den Politikern ungelöste dornige Problem darstellte.

Das I.O.C. ist ja kein Sportparlament mit demokratischem Votum, sondern gleicht in seiner patriarchalischen Zusammensetzung eher einem Kardinalskollegium. Das Ergebnis der Abstimmung lag deshalb sicherlich auch schon vorher fest, und es wäre ganz töricht, etwa dem deutschen Dreiergremium Daume, Dr. Danz und Dr. Wülfing Vorwürfe zu machen, es habe nicht geschickt genug operiert oder nicht hartnäckig genug taktiert. Tatsächlich ist, da kann man Willi Daume nur zustimmen, das Optimum dessen, was möglich war, für die Bundesrepublik erreicht worden. Politik – und in Madrid wurden ja Entscheidungen mit politischen Konsequenzen getroffen – ist immer noch die Kunst des Möglichen und nicht die Kunst, sich vom eigenen Wunschdenken einlullen zu lassen, indem man sich den Träumen von einer besseren Welt hingibt. Die Olympier waren des ewigen deutschen Streites müde. Natürlich kann man sagen, damit sei die Taktik der "DDR"-Funktionäre, die ja jene "querelles allemandes" immer wieder zum Kochen brachten, schließlich erfolgreich gewesen, die Obstruktion sei statt bestraft honoriert worden.

Aber man kann im Sport nun einmal keine Mannschaft bilden, indem man sie zusammenprügelt. Wer während der Spiele in Rom und Tokio aus nächster Nähe erlebt hat, welch zermürbender Nervenkrieg sich da zwischen den beiden Lagern abspielte, der wird dieser gemeinsamen Olympiamannschaft wenigstens vom sportlichen Standpunkt aus keine Träne nachweinen. Es griff ans Herz, wenn die Olympiakämpfer von diesseits und jenseits der Mauer scheinbar einträchtig gemeinsam ins Olympiastadion einzogen, aber was sich hinter den Kulissen als Ausdruck eines perfiden ideologischen Fanatismus abspielte, war einfach widerlich. Was soll man dazu sagen, daß die ostzonalen Olympiasieger in Tokio sogar eine Glückwunschtorte von der bundesdeutschen Mannschaftsführung zurückwiesen oder zurückweisen mußten, weil das unbedingte Primat der Politik auch nicht einmal mehr solch kameradschaftlicher Geste eine Chance ließ; auch mit den manchmal zitierten Freundschaften von Sportlern, über den Stacheldraht hinweg war es, von wenigen Einzelfällen abgesehen, nicht weit her, denn mit den Mitteln einer eisernen Parteidisziplin wurden auch die Sportler gefügig gemacht.

Ein allgemeines Aufbegehren gegen die vom Staat bestellten Funktionäre und ein demonstratives Eintreten für die gesamtdeutsche Mannschaft ist bei diesem Terror einfach nicht zu erwarten. Die einzige Möglichkeit, seinen "gesamtdeutschen Gefühlen" Ausdruck zu verleihen, besitzt in einer solchen Diktatur der einzelne nur in der Masse des anonymen Publikums, und hier tut er es ja auch, wenn er zum Beispiel die Sportler aus West und Ost mit gleichem Beifall bedenkt. Daume ist auch deshalb richtig beraten, wenn er jetzt den gesamtdeutschen Sportverkehr wieder in Gang bringen will. Freilich, ob die ostdeutschen Funktionäre die auf olympischer Ebene entschiedene Berlinfrage auch für den gesamtdeutschen Sportverkehr als verbindlich ansehen werden, muß sich erst noch herausstellen.

Bisher ist auch den Politikern noch nie etwas Besseres eingefallen, als zur Lösung bei solchen Streitigkeiten, welche die Interessen der Machtblöcke berühren, eine Teilung vorzunehmen. Nach diesem fatalen Rezept ist nun auch das I. O. C. verfahren. De facto wurde damit zwar der geographische Herrschaftsbereich der "DDR" anerkannt, nicht aber de jure der selbständige Staat, wie aus der Verweigerung des Zeigens der Flagge und Embleme und des Abspielens der Hymne sowie der Bezeichnung "Ostdeutschland" hervorgeht. Das gleiche gilt aber leider auch für die Bundesrepublik. Mit einer Souveränitätseinbuße wurde die völlige Aufwertung der "DDR" (noch einmal?) verhindert, worüber auch das Trostpflästerchen "Nationales Olympisches Komitee von Deutschland" nicht hinwegtäuschen kann. Adolf Metzner