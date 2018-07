Wer Bauland besitzt, wird um so reicher, je länger er mit dem Verkauf wartet. Seit 1961 sind die Baulandpreise im gesamten Bundesgebiet beträchtlich gestiegen. Wer sich sein Haus auf dem Lande bauen will, kann die Entwicklung mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachten: Für den Quadratmeter Bauland muß er jetzt zwar einen Preis bezahlen, der um 57 Prozent über dem von 1961 liegt und schon Ende 1964 11 Mark betrug. Aber er zahlt trotzdem nur ein Fünftel der Summe, die ein Großstädter je Quadratmeter ausgeben muß. Je größer die Gemeinde ist, in der man lebt, um so knapper ist das noch verfügbare Bauland, um so höher sein Preis. In den Zentren einzelner Städte haben die Grundstückspreise in besonders begehrten Lagen eine Höhe erreicht, die oft das Zwanzig- bis Dreißigfache der in unserer Graphik angegebenen Durchschnittspreise beträgt. Demgegenüber erscheint der Anstieg des Preisindex für Wohngebäude noch relativ gering. Im August dieses Jahres waren die Kosten um gut ein Viertel höher als 1961. Auch hier handelt es sich wieder um Durchschnittswerte. In den Großstädten war der Preisanstieg im Wohnungsbau ebenfalls höher als in den Landgemeinden. Zum Teil gehen die höheren Kosten allerdings auf die gestiegenen Ansprüche an die Größe und den Komfort der Wohnungen zurück.